La aplicación de Google experimentó problemas a nivel mundial este martes en horas de la madrugada y sus usuarios reportaron cierres inesperados o dificultades para abrir la app. En algunas partes el problema persiste y se continúa recibiendo un mensaje que advierte que ‘Google continúa fallando’.

Según recoge el portal de alertas de caída de servicio Downdetector, los problemas en la aplicación de Google han tenido su punto álgido entre las 1 y 2 a.m. de la mañana de este martes (7 y 8 a.m. GMT), con el 67 % de usuarios que no pueden registrarse y el 33 % que ni pueden buscar, aunque sin llegar a considerarse una disrupción importante.

Sin embargo, numerosos usuarios siguen reportando problemas en Twitter, donde informan de que reciben el mensaje de error ‘Google continúa fallando’ (o ‘Google keeps stopping’, en el caso de usuarios en inglés).

Los usuarios afectados denuncian que el error se produce cada pocos segundos, lo que en algunas ocasiones no les permite deshabilitar la app, y que conlleva cierres inesperados de la aplicación o directamente la imposibilidad de abrirla.

Tras este mensaje de error, Google ofrece tres opciones a los usuarios: obtener más información sobre la app, cerrar la aplicación y enviar comentarios a la compañía para informar del error.

En este caso, son varios los usuarios que están indicando en las redes sociales que el problema se soluciona al desinstalar la última actualización de la aplicación de Google instalada en el dispositivo móvil, desde los tres puntos de la opción de información de apps.

Por el momento, Google no ha informado de este problema en su página de estado de aplicaciones, pero ha recomendado a algunos usuarios a través de su cuenta de Twitter que reinicien sus móviles para ver si el error remite.

Fuente: Europa Press

VIDEO RECOMENDADO

Zhi Xiang no es un rescatador de animales cualquiera: es un monje budista que les da a los perros callejeros una nueva vida en el antiguo monasterio y refugio que dirige en Shanghái. (Fuente: AFP).