ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció múltiples nuevos productos gamer en el evento virtual For Those Who Dare: Boundless. Los nuevos lanzamientos incluyen dos laptops gamer de alto rendimiento ROG Strix y ROG Flow, una serie de nuevos bolsos y ropa de la línea ROG Slash, la iniciativa Team ROG y un juego de parkour en primera persona independiente para ROG Citadel XV.

ROG es el apartado de la marca asiática que se dedica a brindar lo último en productos tecnológicos para el sector del gaming. En ese sentido, el evento For Those Who Dare: Boundless dedicó especial atención a este segmento del mercado que cada día sigue creciendo.

ROG Strix SCAR 17 Special Edition

La nueva ROG Strix SCAR 17 Special Edition alberga el último hardware y soluciones de refrigeración de vanguardia para potenciar experiencias de juego líderes en su clase. Una cámara de vapor personalizada, combinada con el exclusivo metal líquido Conductonaut Extreme de ROG aplicado tanto a la CPU como a la GPU, permite que el SCAR 17 SE lleve su rendimiento más lejos que nunca. Con una CPU con TDP máximo 65W y un TGP máximo de 175 W con Dynamic Boost para la GPU, la SCAR 17 SE tiene la potencia para alcanzar altas tasas de FPS en juegos de vanguardia sin sudar.

La SCAR 17 SE continúa dominando el juego con un conjunto completo de componentes de alta gama, lo que garantiza que los jugadores nunca encuentren un cuello de botella. Ofreciendo opciones de panel FHD 360Hz o QHD 240Hz, ambas con solo 3 ms de tiempos de respuesta, la SCAR 17 SE proporciona una claridad de movimiento nítida sin importar la resolución. Con hasta 64GB de RAM DDR5 4800 MHz increíblemente rápida y almacenamiento PCIe® Gen 4 configurado en RAID 0, este gigante de los juegos deja los tiempos de carga en el polvo. La laptop también presenta una estética cyberpunk distintiva, con la primera tinta invisible de su tipo aplicada directamente a su chasis de metal. En la iluminación normal, esta sustancia tiene una textura metálica mate, pero con una linterna UV, la tinta aparece verde y azul, y ofrece pistas en el juego para SCAR Runner.

ROG Flow X16

La nueva ROG Flow X16 es una laptop convertible delgada y liviana de 16″, alimentada por un procesador AMD Ryzen™ 9 6900HS y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti para Laptop, con soporte para la familia de GPU externas XG Mobile, todo con un peso de solo 2,1 kg. La Flow X16 también cuenta con la pantalla insignia ROG Nebula HDR, un deslumbrante panel QHD / 165 Hz Mini LED con un brillo máximo de 1100 nits y una gama de colores 100% DCI-P3. ROG no ha sacrificado la usabilidad y la capacidad de actualización por este factor de forma delgado y ligero. Estas piezas premium están compuestas por la nueva tecnología Frost Force y el disipador térmico Pulsar, que cuentan con tres ventiladores y un disipador térmico de alta densidad para mantener el rendimiento alto y las temperaturas bajas.

Línea de moda ROG Slash ampliada

Inspirados en el cyberpunk y el código que construye nuestro mundo virtual moderno, estos productos ofrecen opciones versátiles de bolsos y ropa, están construidos con materiales de primera calidad y están diseñados con la cultura del juego en su núcleo.

ROG Slash también se define por su utilidad versátil y calidad de construcción duradera. Con correas ajustables, múltiples compartimentos y materiales de TPU repelentes al agua, la bolsa Crossbody, la mochila, la bolsa de cadera y la bolsa protectora para computadora portátil están listas para asegurar lo esencial de la vida cotidiana, mientras que la nueva gorra de hebilla Cobra y el sombrero tipo Bucket ofrecen un estilo sobresaliente y protección contra los elementos de la naturaleza.

Celebra el gaming con #TeamROG

Team ROG está ampliando su lista en 2022, combinando productos ROG de alta gama con un elenco diverso de influencers, jugadores profesionales, creadores de contenido y atletas de todo el mundo. Todos los miembros del equipo ROG han acordado unirse a ROG en la promoción del gaming en todo el mundo.

ROG se complace en continuar la asociación actual con el equipo de esports Misfits Gaming como parte de la iniciativa más amplia Team ROG. ROG también se complace en anunciar una nueva asociación con ReKT Gaming, una organización que opera equipos de esports y creación de contenido en una gama de los juegos más populares de la actualidad. Para conocer a los miembros de Team ROG y descargar sus wallpapers exlcusivos, visita el sitio web oficial.

Los jugadores saltan a nuevas alturas en SCAR Runner

Disponible como una expansión del juego ROG Citadel XV, SCAR Runner es un juego de parkour en primera persona que sigue la historia de X, que está en una carrera contra el tiempo para recuperar información crítica. Este título también se relaciona con el chasis físico de la ROG Strix SCAR 17 Special Edition, con pistas ocultas en la propia computadora portátil. SCAR Runner se lanza junto con una campaña de regalos con más de $20,000 en premios disponibles, incluida la Strix SCAR 17 SE y ropa de la línea ROG Slash. La campaña se llevará a cabo del 17 de mayo al 30 de junio de 2022, y se puede encontrar información completa de la campaña aquí.

VIDEO RECOMENDADO

Escuela, universidad, trabajo: ¿Qué debo saber antes de COMPRAR UNA LAPTOP? #Tecno21 Para muchos, la pandemia cambió la forma de estudiar o trabajar y convirtió a la laptop en uno de los dispositivos tecnológicos necesarios para adaptarse a esta nueva situación. Ya sea para las clases virtuales, el teletrabajo o incluso el entretenimiento, una buena laptop es una herramienta que se hace indispensable, pero ¿qué tenemos que saber para conseguir la más adecuada? Al respecto conversamos con Gabriel Bahamondes, Coordinador de Márketing Técnico de Asus, quien nos da la información que debemos tener en cuenta antes de comprar uno de estos dispositivos.