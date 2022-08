En diversas partes del mundo, cada 29 de agosto se celebra el Día del gamer , fecha que festeja a los videojuegos como forma de entretenimiento en personas de todas las edades. Por ello, muchos smartphones se han adaptado al nuevo estilo de vida de las personas que utilizan sus celulares como pasatiempo. Es así que, especialista recomienda características básicas que debe presentar un móvil parar una mayor experiencia de juego .

Entre el top 50 de juegos más descargados hasta el día de hoy se encuentran: Subway Surfers (1,000M), Candy Crash (1,000M), Garena Free Fire (1,000M),Minion Rush (500M), Garena Street Fire (500M), Roblox (500M), Among Us (500M), Fruit Ninja (500M), Talking Tom (500M), Hill climb racing (500M), Temple Run 2 (500M), 8 ball pool (500M), Pou (500M), Temple Run 2 (500M), Pokémon Go (100M), Mario Kart Tour (100M), Super Mario Run (100M), Clash Royale (100MM), Stumble Guys (100M), Zombie Tsunamy (100M), Sonic Dash (100M), Angry Birds (100M), entre otros.

Cada vez son más las personas que incursionan en el mundo del ‘gaming’. En ese sentido, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, recomienda qué características básicas debe presentar el celular parar tener una mejor experiencia de juego en el móvil.

Pantalla

Se recomienda que los dispositivos cuenten con una pantalla mayor a 5 pulgadas para una mejor visualización de detalles del juego, como es el caso del ZTE V30 que cuenta con una pantalla de 6.67¨FHD+ que permite una mayor comodidad ante los gráficos.

Procesador y memoria RAM

Contar con un buen procesador y suficiente memoria RAM que ofrezca un mayor rendimiento, ya que a mayor potencia será mejor la experiencia. Por lo cual, procesadores como el Octacore y memoria RAM de 4GB presente en modelos como el ZTE V30 contribuyen en la ejecución del juego.

Duración de la batería

Utilizar el smartphone para diferentes juegos, requiere que el dispositivo cuente con una batería de larga duración, para no tener que parar el juego en intervalos cortos de tiempo. Por ello, celulares como el ZTE V30 cuenta con una batería de 5000 mAh que evita tener que recargarlo con frecuencia, además cuenta con carga rápida de 18w.

Memoria Interna

A los gamers les gusta almacenar varios juegos en sus smartphones por lo que se recomienda un equipo que cuente con más de 64 GB. En este caso el ZTE V30 que cuenta con una memoria ROM de 128 GB que te permitirá llevar contigo varios juegos para mayor diversión.

Es indispensable que el smartphone presente un diseño ergonómico que haga que la experiencia del usuario sea confortable y duradera. Con estas recomendaciones, los smartphones serán un gran aliado para los amantes de los juegos, para que disfruten de una experiencia entretenida.