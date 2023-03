Una joven se volvió viral al contar un ‘secreto’ que la ayudó en su trabajo. Vanessa, como se identificó en TikTok, publicó un video que ha generado millones de vistas al contar que decidió bloquear a su jefe por molestarla fuera del horario laboral.

La joven empezó el video quejándose de su jefe y dijo que a él no le importaba que ella se encontrara fuera del horario laboral, pues le seguía enviando mensajes.

Vanessa explicó que tenía un celular exclusivo para su trabajo y otro para su uso personal. Sin embargo, su jefe traspasó el límite y le escribía a su número personal, por lo que lo bloqueó. “Él sabe que no me debe enviar mensajes de texto a mi número personal, pero todavía lo hace a veces, así que hoy lo bloqueé”, afirmó la joven.

La mujer reveló que, mientras hacia el video, se encontraba enferma, por lo que bloqueó a su jefe para no la llame. “Lo bloqueé así que no podrá hablarme mientras no estoy trabajando”, agregó.

Varios de los usuarios que vieron el video comentaron que la mujer tomó una decisión valiente al bloquear a su jefe. Además, varios contaron sus propias historias.

“Te felicito por lo que hiciste. Un día, yo estuve enferma en casa y mi jefe me exigió que fuera a trabajar igual. ¡Le dije que llamara directamente a mi enfermedad para pedirle que se fuera de mi cuerpo!”, aseguró un usuario de la red social.

“No te culpo por lo que hiciste, al contrario. Él no es tu amigo y en ese entonces tú no estabas en horario de trabajo”, explicó otro usuario.