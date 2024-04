El ‘TikToker’ peruano, Oscar Curi, vivió una dura experiencia durante su viaje a la India. Lo que parecía ser un viaje de ensueño, terminó por ser una pesadilla luego arriesgarse a consumir comida callejera en el país asiático.

El joven se encontraba en la ciudad de Varanasi cuando decidió probar la local. Sin embargo, tras terminar de comer, el peruano comenzó a sentirse realmente mal.

Curi relató su calvario y sufrimiento después de ingerir los alimentos. En el clip, se le ve visiblemente afectado, describiendo la comida como “lo más extremo y horrible” que ha probado en su vida.

“No coman comida callejera en la India, por favor, no coman. Comer eso creo que te da una sentencia al cielo. Creo que comer eso es como decirte ‘adiós’, porque es una comida que te intoxica y te hace sentir débil”, relató.

Peruano pidió que no vayan a la India





Además, el peruano aconsejó a sus seguidores y les pidió que no vayan a la India, pues dijo que toda la comida de allí es “contaminada”.

“No sé qué me están haciendo, pero no vengan a la India, gente, se los ruego. La comida es horrible, me iré a Singapur”

Finalmente, Curi se quejó de la atención médica en el país asiático, señalando que ni siquiera había aire acondicionado para soportar el calor.





