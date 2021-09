Son varias las campañas que se están llevando a cabo en varios países para concientizar al mayor número de personas posible se vacune contra el COVID-19. El premio de las iniciativas para tratar de convencer a las personas se lo lleva Estados Unidos, donde a parte de regalar hamburguesas y un sinfín de sorteos, también te puedes ganar un beca de 150.000 dólares tras inmunizarte contra el coronavirus.

Concretamente en el estado de Illinois se ha premiado a una joven de 14 años con una beca universitaria de 150.000 dólares gracias a la campaña All in for the Win. La afortunada ha sido Navaeh Usher, una estudiante que no se podía creer el correo electrónico que recibió su madre Sarah St.Cin: “Estaba súper emocionada. No podía esperar para contárselo a todo el mundo”, explicó al medio WCIA.

Su madre quiso calmar los ánimos de la joven diciéndole que quizás se trataba de una broma. Pero no. Usher se había convertido en la ganadora de esta iniciativa que busca incentivar la vacunación entre los más jóvenes. La mamá de la afortunada ha explicado que su hija ya tenía decidido inmunizarse antes del sorteo ya que viven en una casa con otras siete personas y, además, Usher sufre de asma.

Según contó la madre, el correo electrónico decía que su hija había sido elegida para hacerse acreedora una beca universitaria de 150.000 dólares para usar en cualquier centro de estudios del estado de Illinois. La beca universitaria podrá cubrir cualquier gasto relacionado con la matrícula, el alojamiento, la comida, los libros, la laptop o cualquier otro tipo de material o necesidad que tenga.

Usher ingresó automáticamente en el sorteo cuando recibió la vacuna COVID-19 hace unas semanas. “Estaba súper emocionada. No podía esperar para contárselo a todo el mundo tan pronto como estuviera segura. Solo le estaba haciendo saber a todos, y solo le decía lo orgullosa que estaba por ella, y le dejaba saber todo lo que quisiera, que sus sueños podrían hacerse realidad ahora“, contó la madre.

St. Cin dijo que en realidad no han hablado mucho sobre la universidad, pero ella dijo que ahora ha actualizado a sus maestros, la administración de la escuela y los consejeros. Entonces, cuando llegue el momento de buscar universidades, estarán bien informada sobre la casa de estudios que ella elija.

