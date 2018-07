Facebook es una plataforma donde los dueños de perros perdidos acuden para pedir ayudar a los usuarios de la comunidad. También se utiliza como red para crear conciencia contra el maltrato animal. Esta es la razón principal del video que un joven volvió viral en Chile. Un can callejero se subió al autobús que conducía y el hombre quiso dar el ejemplo sobre cómo tratarlo.

El video de Facebook inicia dentro de un colectivo que tiene como paradero final la comuna San Bernardo, ubicada en el sector sur del Gran Santiago, en Chile. El chofer detiene el vehículo tras percatarse de un extraño suceso dentro del autobús.

"Bueno, amigos, les cuento. Estoy en mi trabajo. Me acabo de estacionar. En el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero. Pensé que era de él. Y aquí lo tienen", dice el chofer mientras presenta al perro callejero.

El can se había sentando sobre unos de los asientos del colectivo y con total tranquilidad mira al chofer y recibe un cariño de parte suya. El perro callejero mira hacia la calle detrás de los vidrios del autobús y bosteza mientras el hombre sigue hablando en el video de Facebook.

"No lo quise bajar porque debe sentir frío y estaba durmiendo. Comparto este video porque a mí me gustan los animales. No lo voy a echar para abajo. Me da lo mismo lo que dice la gente sobre si el perrito va a ensuciar el asiento. Existe gente sí ensucia en este recorrido o bota papeles al suelo", continúa el chofer.

El perrito continúa disfrutando de la vista y se enrolla para disponerse a descansar. El video ha generado diferentes comentarios positivos sobre el chofer, que ayuda a la mascota perdida. Y también ha generado divertidas reacciones por lo relajado que se presenta el can.



El video se convirtió en viral en Facebook rápidamente y suma 665 mil reproducciones, 8 mil reacciones y 21 compartidas entre los usuarios de la red social.