Gustavo Lombardi, ex jugador de River y actual hombre de TyC Sports, realizó polémico comentario sobre la hinchada de Senegal que se encuentra en Rusia 2018 . "¿Se habrán bañado para el partido de hoy? ¿O habrán quedado así del partido anterior?", manifestó en vivo el comentarista de la cadena deportiva. El video se viralizó en Facebook .



El lamentable comentario fue realizado en el encuentro disputado Senegal y Japón, el último domingo, por la segunda fecha del Grupo H. Gustavo Lombardi se centró en la pintoresca barra de Senegal y soltó el tremendo comentario que se viene haciendo viral en Facebook .



La denuncia. Facebook fue la plataforma elegida para que los hinchas de Senegal hicieran sentir su malestar tras lamentables palabras del presentador argentino. "Para mí esos comentarios están fuera de lugar. Esos comentarios pueden ser tomados como racistas. Nosotros estamos orgullosos de pintar nuestro cuerpo y alentar a nuestra selección", indica el vocero del video de Facebook .



Hinchas de Senegal se quejan por racismo. (TyC)

"Espero que compartan este video para que llegue a este pelotudo. Muchas gracias", es el detonante final que dejan los hinchas de Senegal en Facebook .

LAS DISCULPAS



Gustavo Lombardi se enteró del video viral de Facebook y ofreció sus disculpas a la hinchada de Senegal. "Si eran rusos, si eran argentinos o si eran noruegos, hubiera hecho el mismo comentario. El tema es que estaba Senegal y, rápidamente, algunos lo tomaron como que era un comentario racista", manifestó el periodista de TyC.

"Nada más lejos. En ningún momento se me pasó por la cabeza unir esas dos cosas. En mi vida, jamás pensé algo así. Y es lo que quiero aclarar, porque algunos lo han tomado a mal, especialmente la gente de Senegal que vive en nuestro país y estaba viendo el partido. Yo entiendo que lo pueden tomar mal porque seguramente día a día sufren esa discriminación. Pero no de mi parte. Se los aseguro. Y si alguno se sintió molesto le pido mil disculpas", sentenció Gustavo Lombardi . El ex jugador de fútbol compartió el video su cuenta de Facebook y Twitter y pidió que compartan la publicación para arreglar el mal entendido.