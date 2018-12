Facebook | Niño con cáncer pide que le envíen tarjetas de Navidad y la respuesta fue masiva | Viral | Estados Unidos | EE. UU. | USA

Jomari Bradley, de 6 años, de Cincinnati, Ohio ( Estados Unidos), fue diagnosticado con cáncer al cerebro el año pasado. A pesar del difícil momento que vive, cientos de tarjetas por Navidad de extraños han logrado levantarle el ánimo. La historia se hizo viral a través de Facebook .



Bradley, quien tiene un ependimoma anaplásico, no sabía que su tío, Waffers Brown, escribió un post a través de su cuenta de Facebook donde le pedía a todos los que pudieran leer el mensaje que le enviaran tarjetas de Navidad al niño. Nunca imaginaron que la publicación se haría viral en las redes sociales.



"Él ha estado pasando por mucho este año. Ha sido bastante duro. Ha pasado por la cirugía y la radiación", contó la madre del pequeño Bradley, Doneshia Lee. "No podía ir a la escuela, teníamos que visitar muchas veces el hospital. Así que su tío solo buscaba animarlo de alguna manera", declaró a la revista People.



La noticia de la publicación de Facebook se hizo viral rápidamente por las redes sociales, y la mamá contó emocionada que la primera tarjeta de Navidad para Bradley llegó al hospital el pasado 3 de diciembre. Grande fue la sorpresa cuando el destinatario del mensaje era un completo desconocido para ellos.



"Abrimos la tarjeta juntos. Recibió un pequeño regalo que vino con él", recuerda la madre. "Estaba feliz por eso. Luego, al día siguiente recibimos como 17 tarjetas, y al día siguiente cerca de 300. Todos los días desde entonces han sido alrededor de 250 a 300 mensajes", contó Doneshia Lee. La historia es viral en Facebook.



Un niño de 6 años con cáncer recibe cientos de tarjetas de Navidad de extraños. (Prayers For Jomari Bradley) Un niño de 6 años con cáncer recibe cientos de tarjetas de Navidad de extraños. (Prayers For Jomari Bradley) Un niño de 6 años con cáncer recibe cientos de tarjetas de Navidad de extraños. (Prayers For Jomari Bradley)

La madre de Bradley contó a la revista de Estados Unidos que las tarjetas de Navidad para su hijo enfermo han llegado desde países tan lejanos como Australia. El menor nunca imaginó recibir tantos mensajes alentadores de personas que no conocía y que leyeron su historia gracias a la publicación de su tío a través de Facebook.



"Él estaba sorprendido. Se sorprendió de buena manera porque no lo esperaba. Estaba feliz por eso. Todos los días que llego del buzón me pregunta: ¿Recibí algún correo hoy?", relata emocionada la madre. "Estaba muy feliz y muy emocionada, sentí el amor y el apoyo. Hay gente muy buena que lo apoya. Me asombra", agregó.



Doneshia Lee ha compartido fotos de cientos de tarjetas de Navidad que viene recibiendo Bradley a través del fanpage de Facebook que le han creado a su hijo: "Oraciones por Jomari Bradley". Las tarjetas han demostrado ser la mejor opción para el niño, a quien se le diagnosticó la enfermedad en agosto de 2017.



Desde el diagnóstico, Bradley se ha sometido a dos cirugías cerebrales, dos cirugías más para reducir la presión en su cerebro y tratamientos de radiación. Es sordo en un oído y está en terapia física y habla. La mamá contó que los médicos están haciendo todo lo posible para salvarlo, pero su diagnóstico es reservado.



En medio de la incertidumbre y de las visitas de muchos médicos, Doneshia Lee ha contado que las tarjetas de Navidad que viene recibiendo Bradley lo están ayudando a superar sus dificultades. "Se le levantó el ánimo. Veo su sonrisa cuando abre una tarjeta. Cuando veo esa sonrisa en su cara, me hace feliz".