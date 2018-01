Goles son amores y existen amores que no se olvidan. Brasil se presenta como una de las principales cartas para llevarse el Mundial de Rusia 2018 , con un equipo plagado de estrellas que ha ido encontrando su mejor nivel luego de una mediocre actuación en la última cita mundialista.

Recordemos que Brasil quedó sin posibilidades de disputar la final del Mundial realizado en su propio país luego de ser vapuleado por una aplanadora llamada Alemania .

Müller, Klose, Kroos, Khedira y Schürle son los apellidos que aún se escuchan en el Estado Mineirao. Fueron ellos quienes silenciaron a un país entero tras vencer por 7-1.

Y al parecer los alemanes no han olvidado este partido. Este domingo, el portal de Facebook de la Bundesliga realizó una curiosa publicación que pondrá de malas a cualquier hincha brasileño.

"Do you know what date it is? (¿Sabes qué fecha es?)", se lee, junto a la fecha de hoy, graficada con las banderas de ambos países. Cabe señalar que en varios lugares el orden del mes y el día se invierten, lo cual explica que la bandera brasileña figure primero.

El escrito está acompañado de una fotografía de aquel fatídico encuentro para los cariocas, y en las redes algunos usuarios no dudaron en responder dolidos, mientras otros lo han recibido deportivamente.