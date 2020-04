La plataforma de contenidos propios de YouTube , que desde el año pasado ofrece sus series gratis, ahora estrenó varios títulos relacionados con el COVID-19 .

Este contenido busca educar y entretener en tiempos de cuarentena obligatoria debido a la pandemia de COVID-19, pero también incentiva a los usuarios a realizar donaciones a diferentes organizaciones que desempeñan un papel importante en esta crisis.

Existen más de 10 programas en YouTube Originals que están involucrados en esta iniciativa de donación, entre los que destacan:

- The Creator Games Presented by MrBeast: A cargo del youtuber conocido como MrBeast, quien reta a diferentes famosos a una batalla de juegos a la par que anima a la audiencia a realizar donaciones a organizaciones de ayuda en contra del COVID-19.

- The Secret Life of Lele Pons: Los seguidores de la celebridad de Internet, modelo, comediante y cantante, Lele Pons, podrán disfrutar de los retos a los que se enfrenta cuando no está frente a cámaras.

- Money Talks: Taxes: Expertos financieros analizan diferentes cuestiones de la finanza personal y familiar.

- Stay Home With: YUNGBLUD: Serie que hace un seguimiento de la vida del cantante y compositor británico Yungblud durante su cuarentena. En esta serie se animará a hacer donaciones a la organización No Kid Hungry.

- Celebrity Substitute: Una serie de famosos impartirán clases con lecciones educativas sobre diferentes temas. Entre los presentadores figuran Camila Mendes, Karlie Kloss, Terry Crews y Ken Jeong.

