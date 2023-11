Con la finalidad de beneficiar a sus estudiantes y familias, la Universidad Continental (UC) destina tiempo y recursos para fortalecer su calidad académica con certificaciones y acreditaciones de relevancia internacional que garanticen la sólida formación de sus estudiantes.

Actualmente, la Universidad Continental cuenta con la certificación de calidad de su modalidad de educación virtual por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que avala la metodología, empleabilidad y la educación virtual que ofrece a sus estudiantes.

Asimismo, la UC obtuvo la calificación de cinco estrellas (la máxima posible) en las categorías de Aprendizaje en Línea, Inclusión y Empleabilidad en el QS Star Rating. Adicionalmente, obtuvo una excelente calificación a nivel global, lo que significa que la Universidad Continental es, según la QS Star, una institución “muy buena”. En el país, solo tres universidades más tienen esta calificación.

“Estos reconocimientos representan nuestro compromiso con brindar una formación que cumpla con niveles altos de calidad educativa, no solo alineada a estándares nacionales, sino sobre todo a nivel internacional. Tenemos experiencia en proyectos internacionales, como Erasmus+, de la Comisión Europea; participamos en redes y proyectos internacionales, lo que contribuye a la formación sólida de nuestros profesionales del futuro”, señaló la Dra. Emma Barrios, vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental.

De igual modo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha recertificado la implementación del sistema de garantía interna de calidad de la Universidad Continental, la cual no solo se alinea a los estándares nacionales, sino también a los europeos. La UC fue la primera universidad peruana recertificada en Latinoamérica. Además de ello, como parte del trabajo constante por garantizar calidad internacional, la Universidad Continental obtuvo la Accreditation Council for Business Schools and Programs, lo que acredita la “alta especialización de sus docentes de la Facultad de Ciencias de la Empresa”.

Investigación y patentes

Para la Universidad Continental, la investigación es una parte esencial en la formación de sus estudiantes. Por un lado, promueve llevar las ideas a la acción y, por otro, los impulsa a generar nuevos conocimientos a partir de lo que han aprendido. De igual modo, sus docentes investigadores trabajan comprometidos con proyectos que beneficien al país.

Muestra de ello es que, en el 2023, las patentes solicitadas por los investigadores de la UC ascienden a 78. Hasta la fecha, cuenta con 81 solicitudes en total, de las cuales 11 han sido otorgadas.

“La Universidad Continental viene fortaleciendo intensamente las capacidades y recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en estudiantes y docentes a través de las patentes, como promotor de nuevo conocimiento científico y tecnológico con impacto positivo”, puntualizó el Dr. Walter Curioso, vicerrector de Investigación de la Universidad Continental.

Con 25 años de fundación, la Universidad Continental tiene el compromiso de desafiar los paradigmas de la educación superior tradicional peruana, promoviendo una cultura de innovación y formación integral para más peruanos y peruanas, en sus campus físicos a nivel nacional en su modalidad presencial (Huancayo, Lima, Cusco y Arequipa); así como en su campus virtual, a través de las modalidades A Distancia y Semipresencial.

Reportaje publicitario