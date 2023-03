Este 12 de marzo, entre otras categorías, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AACC) dará a conocer el nombre de la mejor actriz en la nonagésima quinta (95) edición de los premios Oscar que se llevará a cabo este domingo desde las 06:00 de la tarde (hora peruana) en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos y será transmitida por la señal de TNT Latinoamérica y por el canal de Youtube de la Academia.

Cate Blanchett, por “TÁR”; Ana de Armas, por “Blonde”; Andrea Riseborough, por “Leslie como Leslie”; Michelle Williams, por “The Fabelmans”; Michelle Yeoh, por “Everything Everywhere All at Once” son las cinco artistas nominadas a los premios Oscar a mejor actriz de este año.





Todo en todas partes al mismo tiempo, la película más nominada al Oscar 2023





Con once nominaciones a los Oscar 2023, Todo en todas partes al mismo tiempo de Daniel Kwan y Daniel Scheinert es la película sensación de esta edición seguida por Nada nuevo en el frente y Los Banshees de Inisherin con nueve designaciones por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, incluyendo la de mejor película.

Sin embargo, el número de nominaciones a los Oscar no ejerce mucha presión en la obtención de estatuillas de la AACC; ya que, en los últimos diez años, apenas en dos oportunidades (con La forma del agua en 2017 y Birdman en 2014) el largometraje con más postulaciones ganó el premio a mejor película.

Por ejemplo, en 2022, el Poder de los perros recibió doce nominaciones a la mejor película por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pero solamente se llevó una estatuilla de los Oscar a casa, la del mejor director.





VIDEO RECOMENDADO: