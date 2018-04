Yonhy Lescano: "Este Congreso debería cerrarse"

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, calificó hoy la actitud de los miembros de Fuerza Popular de "prepotente, abusiva e ilícita" por la manera en la que maneja la Comisión de Ética del Parlamento, que es presidida por el fujimorista Juan Carlos Gonzáles.

"Este Congreso debería cerrarse ya, porque es el colmo cómo se está manejando el Parlamento y la Comisión de Ética", declaró a la prensa. Ayer, como se sabe, el grupo parlamentario archivó el proceso que le seguía a Yesenia Ponce, legisladora acusada de haber mentido en su hoja de vida al declarar que realizó estudios escolares.

Lescano indicó que no se quiere encontrar la verdad de lo que ha sucedido con la presunta compra de votos de congresistas para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que por eso es que no se quiere indagar al parlamentario Moíses Mamani.

"Me parece un pedido absolutamente improcedente de los fujimoristas de pretender retirar el acuerdo del día de ayer de la Comisión de Ética (que señala que Mamani será investigado con Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez", expresó.

Asimismo, rechazó las declaraciones de su colega del Apra, Mauricio Mulder, quien señaló que al retirarse de la sesión del lunes, colaboró con el blindaje.

"El ladrón tras del juez. Hacer una declaración de esta naturaleza cuando yo fui quien solicitó la reestructuración de la comisión. Se convierte en una especie de manipulador al estilo montesinista", afirmó.