Antes de que el juez Antonio Chuyo Zavaleta dictara un impedimento de salida por nueve meses a la excongresista Yesenia Ponce, ella se anticipó en que se allanaría a lo impuesto por la autoridad, motivo por el que su defensa no apeló la orden de impedimento de salida.

NOTA ORIGINAL

La exlegisladora Yesenia Ponce se allanó hoy al impedimento de salida del país por nueve meses solicitado por la Fiscalía mientras se la investiga por supuestamente consignar datos falsos en la hoja de vida que presentó siendo candidata al Congreso por Fuerza Popular.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que, debido a que el Parlamento fue disuelto, Ponce no registra arraigo laboral en el país y puede huir para obstruir las diligencias.

El abogado de la excongresista, no obstante, sostuvo que su patrocinada aceptará las medidas que disponga el juez Manuel Chuyo y aseguró que colaborará con las investigaciones.

A la excongresista se le imputan los delitos de cohecho activo genérico y contra la fe pública por supuestamente haber pagado S/10 mil al director de un colegio para que le expida un certificado de estudios.

Según el fiscal, el desembolso fue a través de un colaborador y se concretó en abril 2017, cuando se conoció que la ex parlamentaria no habría concluido con sus estudios escolares. Los certificado fueron emitidos con fecha de marzo de 2016.

Por este caso, Ponce fue suspendida del Parlamento luego de que la Comisión de Ética advirtiera que los documentos que consignó eran apócrifos.

“Quiero que se llegue a la verdad lo antes posible, ya no tengo pasaporte diplomático y tampoco he renovado el pasaporte biométrico, no está activo; quiero seguir mi vida como Yesenia Ponce y con mi familia”, declaró la excongresista a la prensa tras salir de la sala.