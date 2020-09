El primer ministro Walter Martos consideró que la citación al presidente Martín Vizcarra en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, es una “sobreexposición innecesaria”, más aún cuando “ya ha respondido” a los cuestionamientos sobre diversas contrataciones en el Estado, tales como el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

Señaló que “no es conveniente” para el país que se “estén politizando este tipo de investigaciones” y que se debe respetar la investidura presidencial.

“Yo creo que no es conveniente ni para el país a nivel nacional e internacional, que se estén politizando este tipo de investigaciones y más creo que se debe respetar la investidura del presidente de la República, aún si no está investigado directamente, no se le tiene que estar exponiendo personalmente a ciertas preguntas que se le puedan hacer. Indudablemente, él ya ha respondido, no hay ningún temor de que lo haga, creo que es una sobreexposición innecesaria que se le está haciendo”, afirmó en conferencia de prensa desde Lambayeque.

El último viernes el presidente Martín Vizcarra no aceptó comparecer ante la Comisión de Fiscalización, liderada por el congresista Edgar Alarcón, que lo había citado para que responda por diversas contrataciones en el Estado.

Pese a la negativa del mandatario, Alarcón envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, en el que insiste en tomar la declaración del jefe de Estado. Con esto, plantea, además, que una delegación lo visite con “carácter de muy urgente” para coordinar día, lugar, hora, condiciones y temas a tratar.

El primer ministro enfatizó que “gran cantidad de ministros” son citados a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, para responder preguntas que -considera- ya fueron absueltas. Refirió que él está incluido en parte de estas citaciones.

“Todos los ministros estamos enfocados en este momento en este trabajo [de la pandemia]; sin embargo, una gran cantidad de ministros están siendo citados constantemente en la Comisión de Fiscalización. El que habla también ha sido citado hoy, por ejemplo, me he tenido que disculpar porque ya tenía esta agenda […] pero como yo, hay como seis o siete ministros que están siendo citados constantemente”, dijo.

“Las preguntas que nos hacen y nos envían en el oficio ya las hemos contestado por escrito”, agregó.

Según la agenda de la Comisión de Fiscalización, para este martes tiene programado recibir a los ministros Carlos Lozada y Jorge Montenegro, titulares de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como Agricultura y Riego, respectivamente.

Asimismo, a los ministros de Educación, Martín Benavides y Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro; en el marco de la investigación de los procesos de contratación realizados en el Ministerio de Cultura y otras entidades desde el 2018. Cabe resaltar que Walter Martos también estaba citado para la sesión virtual de hoy.

