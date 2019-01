Walter Gutiérrez señala que "protagonismos" bloquean la ley orgánica de la JNJ

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , consideró que los “protagonismos” y la “falta de mirada de fondo”, están bloqueando la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso de la República.

Según indicó, tanto la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como la Comisión de Constitución quieren sacar “su leyecita”, en lugar de trabajar conjuntamente y de manera eficiente.

“Creo que lo que la bloquea a veces son los protagonismos, la falta de mirada de fondo, la institucionalidad. Cada uno quiere sacar su ‘leyecita’, cada comisión en vez de hacer el trabajo conjunto y de manera eficiente. Desde un primer momento dijimos que debían sesionar conjuntamente, no están tarde. No me refiero respecto a esta ley, se vienen otras leyes para que sesionen conjuntamente”, indicó en entrevista en RPP.

Walter Gutiérrez señaló también que, a su parecer, constituye “un riesgo” que el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre la JNJ se debata directamente en el pleno y sea exonerado de la Comisión de Constitución, a cargo de Rosa Bartra (Fuerza Popular).

“Me parece que es un riesgo que vaya directo al pleno, me parece que son temas técnicos que, si va al pleno, pueden introducirse elementos políticos”, aseguró.

En ese sentido, el defensor precisó que se le debería poner un plazo a la Comisión de Constitución para presentar el dictamen sobre la Junta Nacional de Justicia.

“Pongámosle tiempo, démosle 72 horas, (démosle) muy poco tiempo. Eso tampoco es que vaya a demorar dos meses, los modelos ya están, creo que se puede hacer rápidamente”, manifestó.