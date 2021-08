Esta mañana el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentó ante el Congreso en busca del voto de confianza. Sin embargo, la falta de modificaciones de los cuestionados miembros de su gabinete resulta un argumento suficiente para no otorgarle la confianza, indicó el excongresista Richard Arce.

En una entrevista para Perú21TV, el analista político señaló que él no le daría la confianza al Gabinete Bellido principalmente por los “serios cuestionamientos que tienen varios ministros que están asumiendo el cargo, además de la falta de experiencia”. Para el ex legislador esto resulta un “tema ético”.

“No puede ser posible tener (en su gabinete) a personas que están siendo investigadas en temas tan sensibles como su relación con el tema de apología al terrorismo. Hay que ser responsables políticamente. Por otro lado, hay un tema que resalta mucho el cual es el tema de falta de competencias. Hemos descubierto que el ministro de Energía y Minas no tiene ningún estudio previo y su experiencia es muy cuestionable”, explicó Arce.

El exlegislador comentó que con los nombramientos de los cuestionados ministros solo confirman que el “requisito para ser ministro es ser allegado a Vladimir Cerrón”.

Como segundo punto para no otorgar el voto de confianza, Arce mencionó a la “actitud beligerante de Guido Bellido”.

“Su falta de capacidad para dialogar. Se le escucha dando mensajes que supuestamente abordan la sensibilidad, el diálogo, pasos para lograr consensos, pero todo es mero discurso. Si uno ve sus antecedentes, desde las publicaciones en sus propias redes sociales, su posición que ha tenido en la campaña, tiene una falta de capacidad de diálogo. No genera confianza. Es una suerte de maquillaje. Se ha preparado para dar un discurso que no guarda correspondencia con sus actos. Un premier debe tener la habilidad de crear consensos y diálogos con la oposición, con el Congreso, donde no tiene la mayoría para tomar las decisiones”, explicó el exlegislador.

POLÉMICA POR EL USO DEL QUECHUA

Durante los primeros minutos de su presentación, el premier Bellido brindó varias oraciones en quechua, palabras que no tuvieron traducción simultánea. Debido a que la gran mayoría de legisladores no entendían las palabras del premier, la presidenta del Congreso le pidió que continúe su exposición en castellano.

Para el excongresista Richard Arce, el accionar de Bellido (de usar el quechua) configura un “aprovechamiento político” con el fin de “victimizarse”.

“Pienso que ha sido un aprovechamiento político, aprovechando el desconocimiento y no haber preparado un sistema de traducción para garantizar que su mensaje sea el aspecto en el que se centre la comunicación y no el cuestionamiento de por qué habla en quechua (...) Inclusive se habla de discriminación, pero también hay que poner en la balanza el aprovechamiento político y eso es innegable. El Perú es multilingüe pero no debería aprovecharse políticamente para buscar una especie de victimización, cuando el tema central de la exposición del premier era justamente los serios cuestionamientos que tienen varios de los ministros que están asumiendo el cargo”, explicó Arce.

