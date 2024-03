Voto de confianza: premier inicia rondas con bancadas.

El premier Gustavo Adrianzén empieza, esta semana, a medir fuerzas con las distintas bancadas parlamentarias para obtener el voto de confianza cuando asista al Pleno. La primera reunión será con Fuerza Popular y Renovación Popular, este martes 19. Del total de grupos, nueve ya han asegurado su participación. También los no agrupados.

Dos bancadas, Perú Libre y Cambio Democrático, aún no han aceptado la invitación a esa ronda de conversaciones, informaron fuentes de Perú21.

La cita con Podemos, que es el jueves 19, es la última reunión de esta semana que tendrá Adrianzén (ver cuadro).

Los portavoces alternos de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), Nilza Chacón y José Cueto, aseguraron a este diario que la cita que tendrán con el jefe del gabinete servirá para escuchar su plan de trabajo para el país, y para tomar decisiones.

“Después de ese día (de la reunión), vamos a decidir (el voto de confianza); vamos a ver qué planes tiene sobre la seguridad y la reactivación económica”, dijo Chacón, y recordó que el ministro del Interior, en su interpelación del jueves último, no explicó claramente cuál es el plan del Ejecutivo contra la inseguridad que azota el país día a día.

Cueto, por su parte, precisó que Renovación Popular no va a asistir para evaluar si le darán o no el voto de confianza a Adrianzén, sino para conversar sobre asuntos relacionados con el gobierno y proyectos de ley que está impulsando su bancada.

Al ser consultado sobre si RP le otorgará el voto de confianza, Cueto dijo: “Yo espero que, de acá al 3 de abril —día de la presentación del gabinete en el Pleno—, haya algunos cambios, ¿no? Sería ideal que el ministro (del Interior) dé un paso al costado”. No obstante, descartó que, en caso no ocurra eso, no se pondrá en peligro el voto de confianza. “Por un ministro, no vas a bajarte un gabinete”, sostuvo.

Dieciocho congresistas conforman el bloque de los no agrupados. Después de Fuerza Popular —con 23 legisladores—, son los más numerosos. Sus votos serán decisivos en el voto de confianza.

El expremier Alberto Otárola recibió 73 votos para obtener el voto de confianza. Los gabinetes de los expremieres castillistas Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Aníbal Torres, 73, 68 y 58 votos, respectivamente.

