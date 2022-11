El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón se refirió al pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público este jueves por el caso Los Dinámicos del Centro y dijo que acudirá a la audiencia judicial para demostrar su inocencia.

En diálogo con Canal N, el también secretario general de Perú Libre insistió en que sus ingresos están debidamente justificados y dijo que toma la situación con “optimismo”.

“Enfrentaremos, seguramente citarán a una audiencia y estaremos allí. No hay ningún problema, no tenemos ningún inconveniente de demostrar y veremos sobre qué basa sus presunciones y eso va seguramente a un debate”, expresó.

“Hay que tomarlo con optimismo cuando uno no debe esas cosas y todos los ingresos que tiene mi persona están debidamente justificados. En tal sentido, no tenemos por qué, vamos al debate si es pausible o no. La fiscalía puede pedir hasta el cielo, pero veremos qué dice el Poder Judicial evaluando las condiciones que se van a hacer”, agregó.

Como se recuerda, el fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Junín por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre.

El requerimiento fue presentado a la autoridad judicial, tras la formalización de la investigación preparatoria, que tendrá un plazo de 36 meses. La investigación también incluye a los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Guido Bellido (No Agrupados).

Según el Ministerio Público, el dinero fruto de actos de corrupción habría sido usado para cumplir dos objetivos: financiar indebidamente a Perú Libre y cubrir gastos relacionados con los diferentes procesos judiciales de Cerrón, incluido el pago de una reparación civil.

La fiscalía también indicó que aspirantes a colaboradores eficaces han declarado que se los obligó a inscribirse en el partido, pagar cupos y participar en actos proselitistas.

