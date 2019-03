Vicente Zeballos saludó ratificación de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, saludó hoy la ratificación de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación, aunque alertó que fiscales supremos cuestionados hayan tenido la posibilidad de votar para su designación.

"Quiero saludar la ratificación de Zoraida Ávalos, es una decisión atinada, creo que venía haciendo un buen trabajo en un espacio muy complejo como es el Ministerio Público, especialmente la Junta de Fiscales Supremos", declaró a la prensa.

Respecto a la participación de los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza -sindicados de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto-, dijo que ello "no deslegitima" la elección de Ávalos.

"Así son las circunstancias, no hay mayor votación, son cinco (los miembros de la Junta), pero esto pone en evidencia la complejidad en la que se encuentra el Ministerio Público (...) no hay otra opción, no pasemos por alto que costó mucho forzar la renuncia del anterior fiscal de la Nación, Pedro Chávarry", explicó.

No obstante, cuestionó que Chávarry, Gálvez y Rodríguez hayan podido votar y que en el Congreso de la República no se tramite aún las denuncias que existen en su contra.

"Por un tema de agenda no se le da la atención que amerita (las denuncias), ¿cómo es posible que un fiscal gravemente comprometido con ilícitos todavía siga siendo parte de la Junta y, sobre todo, que haya participado libremente de la elección del fiscal de la Nación?", criticó.

La ceremonia de juramentación de Zoraida Ávalos será el viernes 29 de marzo.