El expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, quien fue nombrado hoy como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió su designación en el puesto y aseguró que responde a una “potestad constitucional” que tiene Martín Vizcarra.

“Esto en absoluto debe ser entendido como un desmerecimiento de algún embajador en particular. (Martín Vizcarra) está haciendo uso de una potestad constitucional. La Constitución establece, en su artículo 118, que quien dirige la política exterior es el presidente de la República”, aseguró en declaraciones a RPP.

Zeballos señaló que no debería llamar la atención su nombramiento ya que, antes que él, otras personas fueron designadas ante la OEA respondiendo a una “encargatura política” y que el mandatario puede nombrar hasta un 20% de los 73 embajadores que tiene el Perú.

“En anteriores oportunidades estuvo Juan Jiménez Mayor. Fue designado Walter Albán, inclusive la exministra de Justicia y hoy integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) María Zavala. Ha estado Alberto Borea. Todos recibieron una encargatura política”, aseguró.

El extitular de la PCM y exministro de Justicia también aseguró que cuenta con la experiencia para ocupar el cargo, por lo que descartó que su nombramiento pueda ser considerado como una “retribución” por su labor como primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra.

“He sido 8 años congresista, gran parte de esos años he sido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores que me ha permitido conocer a profundidad lo que es ser diplomático. Hace muchos años fui becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana, hice una especialización de cerca de un año en la Escuela Diplomática de Madrid a España y más de 10 años he sido docente universitaria en derecho internacional”, acotó.

Zeballos concluyó asegurando que asume la designación con responsabilidad y agradeció el puesto de confianza a Martín Vizcarra.

“La tarea es bastante amplia y ardua. Estamos inmersos en un proceso electoral [...] Cancillería ya se comunicó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro (sobre la Comisión de Observación Electoral) y ratificaremos nuestras responsabilidades en esta decisión”, indicó para luego recordar que también se enfocará en la labor relacionada a la vacuna contra el nuevo coronavirus (COVID-19) en la Organización Panamericana de Salud (OPS).

La resolución suprema publicada hoy en el boletín de normas legales de El Peruano detalla que Vicente Zeballos deberá recibir cartas credenciales y plenos poderes como representante permanente del Perú ante la OEA y que la fecha en la que asumirá funciones será fijada posteriormente mediante resolución ministerial.

El documento lleva las firmas del presidente de la República, Martín Vizcarra, y el canciller Mario López Chávarri.

