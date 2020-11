El presidente de la República, Martín Vizcarra, mencionó las investigaciones que tienen unos 68 congresistas en el Ministerio Público al sustentar su defensa ante el pleno por la segunda moción de vacancia en su contra, y señaló que estas indagaciones incompletas no pueden justificar que algún parlamentario deje su cargo.

“Todos, en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, señaló el jefe de Estado.

Estas declaraciones fueron respondidas por reclamos airados y golpes en las mesas por parte de algunos parlamentarios que estuvieron presentes en el hemiciclo. La Mesa Directiva tuvo que tocar su timbre como llamado de atención para que Martín Vizcarra siga con sus defensa.

Martín Vizcarra mencionó las investigaciones contra 68 congresistas ante el pleno durante su defensa por la moción de vacancia. (Canal del Congreso)

El mandatario hizo este comentario al señalar que la moción de vacancia en su contra tiene intereses personales más allá de la labor fiscalizadora que debe tener el Congreso, para luego comentar la situación del congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización.

“Leía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización (Edgar Alarcón) que alegaba que nada está probado. Claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto, presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado”, cuestionó el presidente.

Martín Vizcarra, quien ejerció su derecho a la defensa de manera personal y sin intervención del abogado que lo acompañó, Fernando Ugaz, acusó a la moción de vacancia actual de no cumplir con el debido proceso.

“El reglamento del Congreso de la república exige que, para tramitar un procedimiento de vacancia, se establezcan los fundamentos de hecho y derecho que sustenten esta causal de vacancia. Es una condición indispensable para poder ejercer mi defensa. Tengo que saber qué cosa se me imputa y respecto de qué norma estoy trasgrediendo, qué directiva, qué principio estoy trasgrediendo. Sin embargo, la moción no hace ninguna referencia a los elementos [...] No hay una sola palabra que establezca e interprete la causal de incapacidad moral permanente”, acusó.

“¿Sabe la ciudadanía por qué estoy aquí? La moción 12684 pide que se declare la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente y parte diciendo ‘un medio de prensa escrito de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de investigación’. Es decir, que la moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos [...] No menciona ninguna investigación fiscal ni un proceso judicial, sino dos reportajes que hacen públicas declaraciones aspirantes a colaboración eficaz”, añadió.

