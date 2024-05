“Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros. Algunos salen temprano a la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Otros se insolan al mediodía, se cansan a la tarde o intentan que no los atropelle un camión por la noche. Están locos”. Este es un extracto de un poema escrito por Marciano Durán, un runner uruguayo, que describe fielmente a los amantes del running. Y es que miles de corredores concentrarán mañana desde las 4:00 a.m. para participar de la decimocuarta edición de la Maratón Adidas - Rímac Lima 42K.

MIRA TAMBIÉN: Maratón Rímac Lima 42k contará con ruta similar a la de los Panamericanos 2027

RUTAS

Como es habitual, son tres rutas de 10k, 21K y 42K que se pueden elegir. El circuito es casi el mismo. Iniciará desde la avenida Larco, a la altura de la Municipalidad de Miraflores. Continuará por toda la avenida Arequipa hasta dar vuelta en Paseo de los Héroes Navales y volver otra vez por la Arequipa, desviarse en la avenida Pardo, seguir por todo el Malecón Cisneros y, dependiendo de la distancia elegida, subir nuevamente por las avenidas Larco o La Paz.

PLAN DE DESVÍO

Si bien este evento incentiva el deporte, la vida saludable y el tiempo con la familia y amigos, para aquellos que no participan tendrán que optar por otras rutas si se movilizan en carro o en transporte público.

Entre los distritos que cerrarán varias calles por esta competencia están Miraflores, San Isidro, Cercado de Lima, Barranco y Chorrillos, por ello, es importante tener en cuenta el plan de desvío vehicular y rutas alternas que será desde las 4:50 a.m. hasta el fin del evento (ver imagen).

En un país donde el fútbol parece ser el deporte rey, cada vez son más los amantes del running, de las maratones, o de simplemente correr, así solo sean 4 kilómetros. No por algo son hasta nueve representantes en la categoría Atletismo para las Olimpiadas París 2024: Gladys Tejeda, Cristhian Pachecho, Luis Ostos, Jovana de la Cruz, Luz Mery Rojas, Kimberly García, Mary Luz Andía, Evelyn Inga, César Rodríguez.

Jóvenes desde los 16 años hasta adultos mayores de 65 años, personas en silla de ruedas, muletas o hasta disfrazados de personajes animados correrán en la maratón, incluso aquellos que con carteles o gritos expresan su apoyo a quienes corren participan en esta fiesta deportiva, con la finalidad de darles un impulso para llegar a la meta.

TENGA EN CUENTA:

Si eres participante, tienes hasta las 7 p.m. de hoy para recoger tu indumentaria oficial en la Videna, ubicada en la avenida Del Aire, San Luis.

El primer puesto del 42k, 21K y 10K será acreedor de S/40 mil, S/7 mil y S/2 mil, respectivamente.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.