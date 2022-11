Eligieron la opción más cara. El cuarto intento para comprar urea y salvar la alicaída campaña agrícola, que ya está en curso desde agosto, podría quedar frustrada nuevamente por la inoperancia de Agrorural, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el presidente Pedro Castillo, indicaron especialistas.

El Perú importó 84.3% menos urea en el primer trimestre del año, según la Sunat, y recién en mayo el jefe de Estado anunció que su gestión traería el abono necesario para no poner en riesgo el abastecimiento de los mercados ni la seguridad alimentaria nacional. Pero nunca tuvo buenos resultados.

Las faltas de Direcagro

La empresa paraguaya Direcagro participó en varias convocatorias para traer la urea y recién en el último proceso quedó en cuarto lugar, pero dio el salto al primer puesto luego que la Contraloría hallara irregularidades en los tres primeros postores.

En la tercera convocatoria fue descalificada por no presentar sus estados financieros de los últimos tres años. Este requisito le fue imposible cumplir ya que recién fue constituida el 10 de junio de 2021, según el informe de la Contraloría. Esto no impidió que vuelva a presentarse en el cuarto concurso.

En las especificaciones técnicas –publicadas el 6 de octubre por Agrorural– se pide a los postores acreditar la venta de fertilizantes por una cantidad acumulada no menor a 100,000 toneladas, “durante los 5 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas”. La empresa no cumple este requerimiento pues apenas tiene un año y cinco meses de creación. No se entiende, por tanto, cómo fue habilitada para seguir en el actual proceso.

Además, Direcagro es la empresa finalista cuyo plazo de entrega del producto es el más lejano: se comprometió hacerlo en 40 días.

Pero además, el precio de su urea es el más caro. El DU 013-2022 y sus modificaciones estableció que se pagaría US$17′600,000 por las 44,000 toneladas; sin embargo, Direcagro cobrará US$25′520,000, es decir, costará US$7′920,000 más de lo que se había dispuesto.

Para Rómulo Antúnez, exviceministro del Midagri, es importante contratar con empresas que demuestren su experiencia en el rubro. “Las que tienen poco tiempo de ser creadas no te garantizan el cumplimiento de un contrato de tal magnitud. Esos años de experiencia que se pide es clave”, detalló a este diario.

El 31 de octubre venció el plazo propuesto por el propio Agrorural para comprar la urea, pero aún no hay firma con Direcagro. “Esta cuarta licitación de todas maneras se va a declarar desierta. No se puede forzar algo que no se dio en el periodo correspondiente. Las reglas de juego deben cumplirse por transparencia y capacidad institucional”, evaluó Antúnez.

La urea ya no servirá

En la primera licitación se buscó adquirir 73,529 toneladas de urea; más adelante fueron 65,587 y luego de tres fracasos solo 44,000. Pasaron seis ministros de Agricultura, hasta el momento, y el producto todavía no llega al campo y las consecuencias se verán en el precio final de los alimentos que llegan a los centros de abastos.

“(Sin la urea) los productores usan insumos más caros y los productos que llegan a los mercados costarán más. Los precios de alimentos se elevan y afecta a las personas que menos recursos tienen”, sentenció Marco Vinelli, exdirector de Agrorural, a Perú21.

La campaña agrícola comenzó en agosto y la campaña de siembra está “prácticamente por cerrar”, resaltó el exministro Juan Manuel Benites a Perú21. Rómulo Antúnez coincidió y aseguró que “ya no es tiempo para comprar la urea. Se debe implementar una estrategia integral de fertilización de suelos”.

A su turno, Milton von Hesse refirió que la mayoría de agricultores “no está esperando nada bueno” de la compra de la urea. “Si se iba a traer urea, lo ideal sería que se encargue a Perú Compras y no a Agrorural, que no tiene experiencia”, expresó.

Este buscó la versión del jefe de Agrorural, Mario Rivero, pero nunca respondió los mensajes ni las llamadas. Él dirigió las últimas dos convocatorias y ambas estuvieron llenas de cuestionamientos.

“Es una incapacidad total que va desde el presidente. Se cambió a seis ministros de Agricultura y también a funcionarios. Hay bastante mediocridad”, reconoció Vinelli.

Tenga en cuenta

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, señaló que el cuarto proceso ha perdido “credibilidad”. “Las empresas importantes fueron expectoradas por buscar colusión y hurto”, apuntó.

El Gobierno dio un plazo a Direcagro para entregar la carta fianza. No hay fecha para firmar el contrato.