Melissa Paredes expresó su indignación luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera un informe sobre los preparativos de su boda asegurando que estaría buscando canjes para su matrimonio con Anthony Aranda.

Como se recuerda, la encargada de la sala de recepciones ‘Quinta Carmela’, ubicada en Huachipa, contó que la actriz se acercó a sus instalaciones pidiendo un descuento especial para su unión conyugal con el bailarín a cambio de hacerles publicidad, algo que aún continúan evaluando.

“Sí nos comentó sobre el canje, es algo que estamos evaluando en realidad. Nosotros le ofrecimos en primer lugar como ‘Quinta Carmela’ nuestro local un descuento especial, pero ella en realidad estaba buscando un canje en totalidad”, indicó la recepcionista del lugar, cuyo costo de alquiler es 4470 soles.









¿Qué respondió Melissa Paredes?

Al ser expuesta en el programa de espectáculos, la recordada ‘Patty’ de ‘Al fondo hay sitio’ publicó un video donde arremete contra Magaly Medina y la recepcionista del local, esto tras negar que esté buscando canjes para su boda.

“En el programa de Magaly (Medina) se inventaron, yo sé que mi boda no te interesa y tampoco quiero que te interese. Así como a mí no me interesa salir en tu programa y me han invitado en dos veces, tres, y tengo las pruebas aquí. A Anthony también nos has invitado y no nos interesa, así nos paguen lo que nos paguen, no nos importa. Así como no nos interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte, y si te dicen que pido canje, pide las pruebas, porque yo en ningún momento pedí canje a ese lugar que además era horrible”, indicó Melissa Paredes evidentemente indignada.

Tras ello, la ex de Rodrigo Cuba sostuvo que continuará compartiendo cada detalle de los preparativos de su matrimonio a través de las redes sociales.

“Estamos tan felices de compartir nuestra boda, pero tampoco para que inventen cosas ni recurrir a algo que nada de ver”, acotó Melissa Paredes.





Melissa Paredes tiene prueba de vestido de novia

Hace unos días, la actriz compartió un video en sus historias de Instagram en la que confirma que ya tuvo su primera prueba de vestido de novia.

Melissa Paredes llegó al atelier del diseñador que se encargará de confeccionar su vestido junto a su hija Mía y algunos amigos cercanos. No se vio en el lugar a su madre Celia Rodríguez.

“Mía ¿a dónde hemos venido?”, le preguntó Melissa a su pequeña. “A comprar tu vestido de novia”, respondió la pequeña muy sonriente. “¡Me voy a probar mi vestido de novia y tú me vas a ayudar!”, añade la actriz evidentemente emocionada.





