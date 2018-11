El congresista Miguel Torres afirmó que la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki ante la Fiscalía, en la que admitió que recibió el encargo de su tío Jaime Yoshiyama para buscar aportantes falsos y así simular contribuciones a favor de la campaña deKeiko Fujimori , no involucra a la lideresa de Fuerza Popular.

“La declaración que ha tenido Jorge Yoshiyama en nada toca a la presidenta del partido de Fuerza Popular (Keiko Fujimori ). En todo caso esperaremos pacientemente que se desarrolle el proceso”, sostuvo al ser consultado por la prensa.

El parlamentario manifestó que las declaraciones de Yoshiyama Sasaki deberán ser corroboradas por el fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori y otras personas vinculadas a su agrupación política por presunto lavado de activos.

“Creo que nos vamos a tener que ceñir a revisar las declaraciones de Jorge Yoshiyama y corroborarlas porque para poder hacer justicia en nuestro país no basta el dicho de una persona”, afirmó el legislador fujimorista.

Además, precisó que en reiteradas oportunidades le consultó a Keiko Fujimori si habría estado involucrada en este proceso y ella lo descartó tajantemente.

“He conversado con Keiko Fujimori quien me ha asegurado que ella no ha tenido participación alguna. En más de una oportunidad le hice la interrogante y así me ha respondido. No existe nada que me haga pensar que ella esté involucrada en el presunto 'pitufeo', como lo están denominando”, dijo.