Teniente general Richard Zubiate: "Dos bandas están tras los asaltos a bancos"

El teniente general Richard Douglas Zubiate Talledo asumió la dirección de la Policía Nacional hace cuatro meses. Tiene una de las misiones más difíciles: enfrentar la inseguridad ciudadana , uno de los dos problemas más importantes del país. Los asaltos a bancos, los asesinatos en el Callao y los robos con la modalidad del ‘raqueteo’ son los temas más graves en su agenda diaria. Él pidió a la ciudadanía que confíe en la Policía. Aseguró que “la sonrisa de un peruano es la alegría de un policía”.

Las cifras de victimización han bajado en 0.2 puntos porcentuales. Sin embargo, la percepción de inseguridad aún es alta.

La percepción y la victimización han bajado en el último semestre del año pasado, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INEI). Lo que nos está golpeando en este momento son los asaltos a bancos con la modalidad del ‘cajoneo’. La percepción es lo que sentimos en el subconsciente. Uno, por ejemplo, que está en un paradero o se va a la playa, y ve a un policía, se siente tranquilo, pero si no ves a ningún agente, entonces te preocupas.

Los asaltos a bancos han regresado y en este mes (enero) ya son seis agencias.

Nosotros tenemos agentes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Antirrobos, de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI), de la unidad de inteligencia Seguridad de Bancos-Águila Negra que están trabajando en este tema. En unos días se van a ver resultados. Son dos bandas que están tras estos asaltos. Estas son de diferentes barrios y sus integrantes se injertan. Operan con la modalidad del ‘cajoneo’; es decir, entran armados, jalan las cajas, sacan lo que hay y fugan. Es como robar en una bodega. Los montos no son muy significativos. Pero sí, la delincuencia es más agresiva. No hay servicio policial individual en los bancos como había antes. Sin embargo, el Banco de Crédito ya nos mandó su carta de interés. Hoy (miércoles) también lo hizo Interbank.

¿Por qué los bancos se han demorado en solicitar el servicio de seguridad policial? ¿Hubo algún inconveniente por parte de la institución PNP?

No. Ningún inconveniente. Nosotros estamos listos. Es más, ahorita tenemos 180 policías que se han inscrito en dos días –martes y miércoles– y que están listos para empezar a prestar servicio. Nosotros empezamos el trámite el lunes. El Banco de Crédito ha pedido policías para 35 agencias.

¿Cuánto es el pago que van a recibir los agentes?

El servicio por hora de un efectivo es de S/13.20. El banco también tiene que pagar a la institución S/2.71 por hora de servicio de cada agente. Antes, el dueño de un chifa contrataba a un policía, le pagaba o a veces no lo hacía. Serenazgo tampoco le pagaba. Lo ninguneaba. Entonces tenía que haber una formalización. Qué hacían las compañías de vigilancia. Estas necesitaban 50 policías y ahí estaban. Los policías son fuerza pública preparada por el Estado con capacidad de hacer cumplir la ley, con arma de fuego, con uniforme y eso tranquiliza a una empresa privada. Lo que pasa es que nosotros (la institución) ponemos todo y las empresas privadas nada. Entonces, ya había un aprovechamiento. Yo he firmado el convenio porque era director accidental, el general Romero (actual ministro del Interior) en esa época viajó. Eso fue en agosto y quedó en ‘stand by’. Nosotros los estuvimos invitando.

Se han registrado varios asesinatos en el Callao. ¿Qué se está haciendo al respecto?

El Callao está controlado. Uno va por Los Barracones, que era una zona peligrosa, y ahora puede transitar sin temor. Lo que se ve es un tema de sicariato que es por droga, cierre de dinero o venganza sentimental. No son organizaciones que se dedican al sicariato. Tenemos un grupo de agentes de la División de Investigación de Homicidios asignado en el Callao, que ya está resolviendo los casos. Se están haciendo operativos los fines de semana. Se han enviado 200 agentes de la Dirección de Operaciones de Especiales (Diroes) para patrullar en puntos críticos. Todas las camionetas de Serenazgo patrullan las 24 horas del día con un policía que pertenece a la comisaría del sector. Son tres policías por día en turnos de ocho horas. Las municipalidades del Callao no pagan por este servicio.

¿Y por qué la mayoría de los homicidios ha ocurrido en Ventanilla?

Porque ahí hay tráfico de terrenos, hay casos de protección para el traslado de droga. Por el Callao sale buena cantidad de droga. El que maneja el negocio de la venta de droga tiene el poder.

¿Qué medidas está tomando la Policía para reducir los casos de feminicidios?

Nosotros hemos empezado un programa piloto de seguimiento de las denuncias. Para ello hacemos visitas a domicilio a las víctimas de violencia familiar. En varias comisarías, el personal de la Sección de Familia visita entre 10 y 15 agraviadas por día. Las víctimas se aferran a las policías. Se sienten protegidas. Cuántos chicos ven llegar a su padre borracho, que le pega a su madre y a ellos. Es todo un drama y un trauma para los menores.

¿El grupo especial de Inteligencia para luchar contra las bandas de ‘marcas’ y ‘raqueteros’ ya está funcionando?

Los agentes de Inteligencia están trabajando. Lima es grande, con 12 millones de habitantes. El ‘raquetero’ es un delincuente que se desplaza, aprovecha la oportunidad (de robo) y se va. La Policía demora tres minutos en llegar. El tema es que las normas también deben ser rígidas. Nosotros dividimos lo que son organizaciones criminales, bandas de asaltantes y ‘raqueteo’ (robos a diario). Es este último punto que queremos atacar. En los casos de organizaciones criminales estamos bien, en bandas estamos regular; pero en el ‘raqueteo’ –que es constante– queremos atacar, golpear, y por eso necesitamos más presencia policial.

¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía?

Que tenga confianza en su policía, tenemos que colaborar todos, desde la formación de los hijos.

AUTOFICHA



- “Pertenezco a la promoción 1981 ‘Los Comandos’. Tengo 35 años de servicio a mi sagrada institución. El 1 de enero de 2017 me ascendieron al máximo grado de oficiales PNP, por lo que actualmente soy teniente general. El 11 de setiembre del mismo año me designaron en el cargo de director de la Policía”.



- “He prestado servicios en diferentes direcciones operativas, a nivel nacional, y he ocupado diversos cargos. He sido director ejecutivo de Tecnología de la Información y Comunicaciones PNP (2013 – 2014) y también subdirector de la Policía Nacional”.



- “Cuento con estudios de postgrado en Administración en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Hice cursos de perfeccionamiento e investigación en el Centro de Altos Estudios Nacionales (2015-2016), en el Instituto de Altos Estudios Policiales (Inaep-2009) y en la Escuela Superior PNP (1999)”.