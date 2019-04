Información de Odebrecht ratifica que ‘Budian’ es José Miguel Castro, brazo derecho de Villarán

Gracias al acuerdo de colaboración, Odebrecht ha entregado información importante al equipo especial Lava Jato de la Fiscalía que ha permitido reconfirmar lo que algunos ex funcionarios de la constructora brasileña ya venían declarando.

Desde este martes 23, Jorge Barata , ex mandamás de la mencionada firma en el Perú, corroborará la documentación entregada, cerrará círculos de algunas pesquisas y abrirá nuevas líneas de investigación.

Una de las interrogantes que tendrá que responder es sobre el nombre clave ‘Budian’, que según los documentos entregados por Odebrecht es José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima y brazo derecho de la ex alcaldesa Susana Villarán.

‘Budian’ figura en la planilla donde se registraban las coimas de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2 o caja de sobornos). Junto a ese nombre clave aparecía la frase “Concesiones Rutas de Lima” y los montos de US$420,168 y US$291,700.

Información de Odebrecht ratifica que ‘Budian’ es José Miguel Castro. (Perú21) Información de Odebrecht ratifica que ‘Budian’ es José Miguel Castro. (Perú21)

La tesis de la Fiscalía es que Castro recibió dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral del No a la revocatoria de Villarán, en 2013.

El fiscal Germán Juárez, integrante del equipo Lava Jato, ha contrastado la información brindada por Raúl Ribeiro, ex gerente general de Rutas de Lima, en octubre de 2018.

En aquella ocasión, afirmó Ribeiro: “Jorge Barata (ex jefe de Odebrecht en el Perú) me dijo que ‘Budian’ era la referencia de José Miguel Castro en el sistema para el pago del apoyo de la campaña de la revocatoria”.

Ribeiro también le contó a Juárez que en una reunión que se realizó en las instalaciones de la Municipalidad de Lima, en 2013, y en la que participaron Barata, Castro y él, el entonces gerente de la comuna pidió US$3 millones para la campaña de Villarán.

Añadió que luego de la reunión en la comuna, Barata lo llamó por teléfono y le dijo que “había tomado la decisión de apoyar a Castro”.

Además, indicó que Barata le comentó que el dinero fue depositado a través de una cuenta y ahí supo sobre la Banca Privada de Andorra.

La declaración del publicista brasileño Valdemir Garreta también es clave. Ante el fiscal Sergio Jiménez, en setiembre de 2017, aseguró haber recibido US$3 millones de Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas en la campaña por el No. Para concretar su aporte en la campaña, se reunió con Villarán y Castro en enero de 2013.

En febrero de 2018, Barata le dijo al fiscal Juárez que Odebrecht financió la campaña del No a la revocatoria.

Actualmente, Castro y Villarán son investigados por los presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. La pesquisa se encuentra en etapa preparatoria y ambos tienen impedimento de salida del país.

Perú21 intentó comunicarse con Castro y con su abogado José Orrego, pero no obtuvo respuesta. Fuimos a sus viviendas que figuran en Reniec pero no los encontramos. Dejamos mensajes en recepción a Orrego y tampoco hubo respuesta.

LA AGENDA DE BARATA



Desde este martes 23 hasta el viernes 26 de abril, Jorge Barata responderá una serie de interrogantes ante el equipo Lava Jato. La cita será en la ciudad de Curitiba, en Brasil.

El acuerdo de colaboración eficaz abarca cuatro proyectos: la Línea 1 del Metro de Lima, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos II y III), la vía de evitamiento del Cusco y la Costa Verde, Callao. Estas pesquisas involucran a los ex presidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al fallecido Alan García, y otros ex funcionarios.

Barata deberá ampliar o detallar las declaraciones que dieron otros ex ejecutivos de Odebrecht al equipo Lava Jato, en febrero de este año. El ex mandamás de Odebrecht en el Perú deberá responder sobre los US$45 millones que dio la compañía en sobornos para la IIRSA Sur, durante los gobiernos de Toledo y García, según el brasileño Sergio Nogueira, ex secretario del Consorcio Interoceánica (Conirsa).

En aquella ocasión, Nogueira dijo también que las consorciadas de Odebrecht conocían de los pagos ilícitos por esa vía y los camuflaron en de la partida presupuestal “riesgos adicionales”.

Y sobre el Metro de Lima, el ex ejecutivo brasileño deberá aclarar el destino total de los más de 24 millones de dólares que se habrían dado en coimas, según dijo el ex director de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre.

También se le preguntará por los vínculos de Odebrecht con la empresa de transportes Don Reyna, fundada por Luis Nava, ex secretario de Palacio de Gobierno durante la última gestión de García. Los contratos de esta firma con Odebrecht superan los US$17 millones.

Otro punto por esclarecer son los aportes de campaña que habría recibido la ex candidata presidencial Lourdes Flores. El 22 de febrero, Raymundo Trindade dijo al fiscal Juárez que la lideresa del Partido Popular Cristiano habría recibido un total de US$250,000.

Por tercera vez, Barata deberá ampliar su testimonio sobre el dinero entregado a Humala, Toledo y Kuczynski. Así como a la lideresa de FP, Keiko Fujimori, al prófugo gobernador del Callao, Félix Moreno, y a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

TENGA EN CUENTA



- En declaraciones a la prensa, José Miguel Castro negó la declaración fiscal de Raúl Ribeiro, ex gerente general de Rutas de Lima, quien dijo que se reunió con Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, y él en la Municipalidad de Lima.



- También rechazó haberle pedido apoyo económico a Barata para la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.