El ministro de Defensa, Walter Ayala, se presentó esta mañana ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, para responder sobre el apoyo que brindarán las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el orden interno, y a su salida aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Pedro Castillo. Pero no pudo decir lo mismo sobre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“(El presidente Castillo) me ha dicho que siga trabajando, prueba de ello es que me ha invitado ayer a Ayacucho (donde el mandatario presentó el balance de los primeros 100 días de su gestión), pero tuve que venir a la comisión de justicia, no pude ir”, resaltó el titular de Defensa.

En esa línea, Ayala aseguró que se tiene “la conciencia tranquila” y que “no se corre ante nadie”. Además, cuestionó que no tiene motivos para dejar el cargo en el sector Defensa. “Si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar?”, cuestionó.

Al ser consultado por qué, entonces, presentó su cargo a disposición el último lunes, Ayala aseguró que solo lo hizo porque se siente responsable de las acusaciones del excomandante general del Ejército Peruano(r) José Vizcarra, y del excomandante general de la Fuerza Aérea Jorge Luis Chaparro Pinto, denunciaron haber recibido presiones del presidente Castillo y del titular de Defensa para efectuar ascensos indebidos.

“Porque es mi sector, me siento responsable, si dos excomandantes que son invitados al retiro, entran a un campo político, pero finalmente quien los escogió a ellos fui yo. No olvidemos que los comandantes generales fueron relevados, y fueron estas dos personas que ingresaron a trabajar. Ahora el presidente los releva, y hasta ahí las cosas estaban bien, pero ahora salen a hablar cosas que no son”, indicó Ayala.

El titular de Defensa también fue consultado si su presencia y el escándalo desatado por los ascensos indebidos en las FF.AA. generaba incomodidad en la premier Vásquez, Ayala dijo que no tenía conocimiento de ello. Incluso, aseguró que la ausencia de la titular de la PCM en Ayacucho “no significa nada”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Una nueva protesta contra el premier Bellido. Decenas de mujeres rechazaron la postura misógina del primer ministro.