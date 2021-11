El excomandate general del Ejército Peruano (r) José Vizcarra contó esta mañana cómo sucedieron los hechos para que se dé su pase al retiro luego de permanecer en el cargo solo durante tres meses. Sus acusaciones están dirigidas directamente al presidente Pedro Castillo; al ministro de Defensa, Walter Ayala; y al Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco.

Vizcarra narró, en entrevista con RPP, que mantuvo una reunión con el mandatario donde le explicó que no era admisible ascender a las personas que le estaba recomendando en su puesto de jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

“Llegué a pensar que el presidente no sabía de esta situación, entonces le manifesté la situación y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos. Yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos, me manifestó si se podía hacer algo”, contó Vizcarra y agregó que le dijo al presidente que “podía darle una vacante por decreto pero le advertí del impacto negativo iba a ser grande”.

Vizcarra contó que la reunión con Castillo se dio después de las recomendaciones para los ascensos que le otorgó al ministro de Defensa Walter Ayala. Además, resaltó que “el señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados”.

Tras lo dicho por Vizcarra, cabe precisar que los coroneles Fidel Bocanegra Burga y Ciro Bocanegra Loayza nacieron Tacabamba, el mismo distrito donde nació Castillo. En esa línea, el excomandante general negó que Fidel Bocanegra haya sido recomendado, pero sí su hermano Ciro.

“Hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos (Ayala y Pacheco) insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender”, indicó Vizcarra.

“Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él (el secretario) nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, comentó.

Reconocimiento al nuevo Comandante General EP Walter Cordova Alemán, por el ministro de Defensa Walter Ayala. (Lino Chipana Obregón/GEC)

El excomandate general aseguró que sus comentarios sobre lo ocurrido para su pase al retiro se dieron por lo dicho por el ministro Defensa, quien descartó que los cambios en los comandantes generales del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, respondan a una represalia por parte del presidente Castillo.