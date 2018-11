Sheput planteará a PpK retirarse de Subcomisión por blindaje a Chávarry

“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha convertido en una farsa y voy a solicitar a mi bancada que evalúe si vale la pena continuar en ella”. Así de claro fue el congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, luego de que el fujimorista César Segura, presidente del citado grupo de trabajo –que tiene pendiente de revisión las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry–, anunciara que no sesionarán el lunes por el Pleno del Congreso.

El oficialista dijo a Perú21 que “el reglamento (del Legislativo) dice con claridad que cuando sesiona la Subcomisión, esta tiene prioridad y, por lo tanto, no hay ningún problema en que se sesione en paralelo” con el Pleno.

Cabe anotar que en dicho grupo de trabajo, las tres acusaciones constitucionales contra Chávarry ni siquiera se han puesto en la agenda de trabajo. Una es del congresista no agrupado Gino Costa, otra de Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) y la última del procurador Amado Enco.

Esta situación, refirió Sheput, hace insostenible que la ciudadanía tome en serio la labor del Parlamento. “Se nota que el chat La Botica sigue de turno. Cuando vimos la acusación contra los ‘Avengers’, se trabajó en paralelo al Pleno”, recordó el oficialista.

“Esto es una farsa, y seguir el juego a una farsa es convertirse en cómplice del blindaje a Pedro Chávarry. No vamos a prestarnos a eso”, aseveró.

Sheput fue autor del informe final sobre la investigación al fiscal de la Nación y recomendó su destitución e inhabilitación –por diez años– para el ejercicio de cualquier cargo público. Sin embargo, el expediente fue archivado por Fuerza Popular (FP) y el Apra en la Comisión Permanente.

Por orden de llegada



Para el fujimorista César Segura, la Subcomisión “tiene que actuar con racionalidad y objetividad”, y recordó que le hubiese gustado sesionar el miércoles, pero hubo Pleno.

“Me hubiera gustado sesionar el jueves u hoy (viernes), pero yo no he puesto los feriados, y creo que el presidente (del Congreso) tampoco”, señaló a este medio.

En ese sentido, reiteró que no puede convocar para este lunes, pues se realizará el Pleno donde se debatirá el informe Lava Jato. “¿Crees que nosotros, que somos 15, vamos a poder sesionar?”, manifestó.

“Espero que podamos sesionar el martes. Yo no voy a adelantar ningún expediente. Llevaré un orden de presentación estricto”, señaló.

Asimismo, aseguró que no hay ningún blindaje al fiscal Chávarry. “Blindar es no investigar, y yo ya tengo cuatro sesiones extraordinarias y tres ordinarias”, arguyó, pero no precisó cuándo se vería el caso del fiscal de la Nación.

No obstante, pese a que la Subcomisión no sesionará este lunes, la congresista Luz Salgado, vocera alterna de FP, señaló que su bancada no blinda a nadie. “Nosotros lo que hacemos es respetar las normas constitucionales y legales que hay”, subrayó.