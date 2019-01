Rosa Bartra y Yonhy Lescano protagonizaron incidente en Constitución | VIDEO

Este martes la Comisión de Constitución debatió el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la resolución legislativa que fortalece los grupos parlamentarios. En la sesión los congresistas Yonhy Lescano (Acción Popular) y Rosa Bartra (Fuerza Popular), titular de este grupo de trabajo, protagonizaron un incidente.

Una vez que se le dio la palabra, Yonhy Lescano calificó de “mentirosa” a la presidenta de la Comisión de Constitución por indicar que la sentencia del TC fue declarada infundada.

“Lo primero que tendría que decirle señora presidenta es que se está mintiendo, acá usted está mintiendo, diciendo que la demanda fue infundada. Es terrible que la presidenta de la Comisión de Constitución esté sorprendiendo al país indicando que la demanda que presentamos se declaró infundada”, señaló.

Según explicó Lescano, la primera demanda presentada fue declarada fundada y el TC declaró inconstitucional cambios en el reglamento por transgredir “varios artículos del reglamento del Congreso, esencialmente el artículo 37 (…) Este párrafo establecía la prohibición de los parlamentarios de retirarse de sus bancadas y conformar nuevas o adherirse a otras”.

“No vengan a sorprender de que se ha declarado infundada la demanda. La sentencia es contundente, clarísima. Lo que pasa es que ustedes manipularon nuevamente el reglamento y quisieron sacarle la vuelta a la sentencia del TC, esa es la verdad”, agregó.

A su turno, Rosa Bartra le solicitó a Yonhy Lescano el retiro de la palabra por calificarla de “mentirosa”.

“Congresista Lescano yo no soy sujeta a interpelación por parte de usted y por eso he bajado al lugar que me corresponde. Usted no me va a decir a mí sobre qué debo o no debo hablar, usted no va a escoger mis temas. Usted me ha llamado mentirosa en esta mesa y no le voy a permitir eso de ninguna manera. Va a tener que retirar el hecho de haberme llamado mentirosa o que quiero venir a sorprender”, aseveró.

Por lo que la fujimorista procedió a leer la resolución de TC a su colega Lescano, “despacito para que tal vez así le entre en su cabecita”.

“No vuelva a llamarme mentirosa y es cierto que hay una primera sentencia que fue declarada fundada, pero precisamente gracias a esa (resolución) algunos congresistas pudieron formar bancadas, así que tampoco venga a decir que se incumplió”, manifestó.

Sin embargo, este no fue el único incidente que se presentó en la sesión. Posteriormente, la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) también indicó que integrantes del grupo de trabajo mentían en referencia a su apreciación sobre el fallo del TC, por lo que el legislador del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla le solicitó el retiro de la palabra.

Tras ratificarse en sus palabras, los congresistas Quintanilla y Marisa Glave (Nuevo Perú) procedieron a retirarse de la sesión, junto a Yonhy Lescano.

Finalmente, con votos de Fuerza Popular, se aprobó la opinión consultiva sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional que planteó la presidencia de la comisión.