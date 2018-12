Rosa Bartra: "Daniel Salaverry tiene escaso conocimiento jurídico"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aseveró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , tiene un "escaso conocimiento jurídico".

Fue al comentar la decisión de Salaverry de levantar la sesión del Consejo Directivo ayer y dejar sin votar la cuestión previa que planteó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, para que se anule la resolución que permitió que la Oficialía Mayor del Congreso admita nuevas agrupaciones políticas.

"El presidente del Congreso ( Daniel Salaverry) tiene escaso conocimiento jurídico porque el Congreso de la República tiene una estructura: el Pleno, la Mesa Directiva, el Consejo Directivo; el presidente del Congreso está más abajo en esa estructura; es una estructura jerárquica, un organigrama funcional. El presidente del Congreso está debajo del Consejo Directivo", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Hay que ser claros porque se está diciendo: 'No quieren que se implemente, están oponiéndose a que se implemente lo resuelto por el Tribunal Constitucional'. Eso no es verdad, es una excusa falsa, lo que se buscó es operativizar para ejecutar el fallo", señaló.

Responde a críticas

En otro momento, la legisladora respondió a las críticas del presidente Martín Vizcarra quien lamentó que no se hayan discutido los proyectos de reforma del sistema de justicia que envió en agosto al Parlamento en la comisión que ella preside.

Aseguró, en esa línea, que la reunión que tuvo la semana pasada con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue para evaluar dos proyectos propuestos por el Ejecutivo.

"El presidente de la República dice que es imperdonable que me demore; sin embargo, pareciera entonces que solo me debo reunir con aquellos con los que se quiere", manifestó.

"Le voy a responder: he dicho muchas veces ya, me reuní con el fiscal de la Nación para tratar temas relacionados con la reforma del sistema de justicia y en específico por el proyecto de integridad del Ministerio Público y del Consejo Nacional para la reforma, no he ido a tratar otro tema", indicó Bartra.