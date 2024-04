El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, continúa explicando en medios el escándalo desatado a raíz de los relojes Rolex de la presidente Dina Boluarte, y esta vez lo hizo a nivel internacional frente al periodista Fernando del Rincón de CNN.

En ese sentido, el premier aseguró que no ha visto los relojes Rolex de la mandataria y que “no le consta su existencia”.

“Yo siempre que hemos tenido entrevistas he respondido absolutamente todas tus preguntas porque he respondido sobre cosas que sé o sobre cosas que me constan. En este tema en particular, que se habla de los relojes, si son uno, dos, trece o quince, me han preguntado si había visto los relojes y yo les dije que no, que nunca los había visto. Entonces, me hablaron de una pulsera que lo vi en los medios pero no lo he visto, no me consta de su existencia”, expresó.

Y agregó: “Es un tema que está en la Fiscalía y tiene carácter reservado, esa es la razón por la que (Dina Boluarte) no ha declarado”

Con respecto a las muertes durante las manifestaciones contra Dina Boluarte, el premier expresó que la mandataria ya pidió perdón a los deudos y justificó el accionar de las autoridades porque “fueron protestas violentas”

“Son muertes que no se debieron producir, fueron protestas violentas que significaron la pretendida toma de 5 aeropuertos, la quema de instituciones, bloqueo de carreteras, tenían al Perú en jaque. ¿Y quiénes lo tenían? Lo tenían los que apoyaban al golpista Pedro Castillo”.

Sin palabras

Asimismo, el premier dijo “que no recordaba” una crisis de gobierno provocada “por algo como esto”, en alusión a los Rolex, vinculando el caso como algo superficial.

Pero la respuesta del periodista de CNN hizo titubear al premier peruano.

“Ministro sí lo he visto, ahí mismo en el Perú. A usted le tocó, ¿no se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala?, ¿se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora q estaba investigando(la)? Sí se acuerda, a usted le tocó eso”, replicó Del Rincón.

Del Rincón evocó un caso que data del 2015, cuando Adrianzén era ministro de Justicia y tuvo que renunciar por la destitución de la procuradora Julia Príncipe, quien investigaba a Nadine Heredia (en ese entonces primera dama) por sus agendas y un presunto mal manejo de fondos del Partido Nacionalista.

En respuesta, Adrianzén dijo que ese tipo de escándalos “es muy de la política peruana”.

Gustavo Adrianzén quedó en OffSide por tomarse la licencia.



