El país vive un nuevo escenario desde que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación al presidente Pedro Castillo. Para el congresista Roberto Chiabra, las evidencias de corrupción harían que se alcancen los 87 votos para proceder a la vacancia de Castillo en un definitivo tercer intento.

Empecemos por el audio que protagonizan el exministro de Transportes Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde. Este último dice –según la transcripción– que los “cien grandes” eran para Silva. ¿Qué opina al respecto?

Esto fortalece aún más la decisión del fiscal de la Nación de ampliar la investigación preliminar contra el exministro de Transportes más los seis congresistas de Acción Popular. No se puede esperar al término de la gestión presidencial para investigar porque las pruebas se irían debilitando en el tiempo. Además, Silva ha reiterado ante la Comisión de Fiscalización que no conocía a Zamir Villaverde y ahora vemos que ha faltado a la verdad.

¿Cree que este audio compromete al presidente Castillo cuando los protagonistas son Silva y Villaverde?

El presidente debe estar arrepintiéndose de que se haya reducido el perfil del secretario presidencial para que entrara Bruno Pacheco. Cuando cesó de manera abusiva a los dos comandantes generales del Ejército y la FAP comenzaron los problemas para Castillo porque empezamos a conocer a Pacheco. De ahí se conocieron los chats presionando al jefe de la Sunat (...). Tenemos, además, el ingreso de los sobrinos a Palacio que no fue registrado; no es gente extraña al presidente la que ha realizado estas licitaciones. No hay que olvidar que Castillo designó a Silva como ministro.

¿Si cae Silva cae Castillo?

Si el fiscal de la Nación va llegando a conclusiones de que el presidente es, como se está señalando, la cabeza de una organización criminal, su situación cambiaría totalmente y ahí variarían los votos en el Congreso.

¿Qué puede hacer el Congreso ante este escenario?

Ante una investigación del fiscal de la Nación, el Congreso puede llegar a los 87 votos y se le puede vacar (al presidente) por permanente incapacidad moral. Ese sería el gran cambio en la votación.

Sería la tercera vez que traten la vacancia de Castillo. ¿Por qué esta vez sería diferente?

Los escenarios son diferentes. La primera moción de vacancia no fue coordinada entre las bancadas, la segunda logró un incremento de votos que permitió que el presidente fuera a responder al Congreso (...), la Comisión de Fiscalización ha citado tres veces al presidente y este no ha querido asistir, el presidente tiene que darse cuenta que si no está comprometido debe ser el más interesado en aclarar todo. El problema se le vendrá cuando deje de ser presidente.

¿Y esta vez cuáles serían los argumentos que sustentarían una moción de vacancia?

Un avance de la investigación de la Fiscalía que relacione directamente al presidente (con presunta coima de Villaverde a Juan Silva). Hay que determinar si ese dinero era para el presidente y qué se hizo con él (...). El presidente debe saber que no es ajeno a todo lo que sucede.

La CIDH advirtió que el Gobierno y el Congreso han limitado la labor de la prensa al impedir la cobertura de actividades, ¿cómo define la relación del Parlamento con los medios?

Por el COVID-19 se tuvo que tomar medidas. Lo que se acaba de hacer es habilitar una sala para que estén los periodistas y así puedan entrevistar a congresistas después del Pleno o alguna reunión. Los siguientes pasos los debe definir la Mesa Directiva. Creo que mantener informada a la población es escuchar a los congresistas en todo momento.

¿Entonces está de acuerdo con que los periodistas puedan acceder al hemiciclo y estar presentes en las votaciones?

Sí, se está esperando la decisión de la Mesa Directiva. No debería haber ningún problema (para ello).

¿Por qué dijo que los congresistas de Lima son más políticos y los de provincia “sumisos” a los ministros por las obras?

No debí generalizar. Hay congresistas que regresan a sus provincias y la gente les exige obras, eso no los desmerece.

TENGA EN CUENTA

Respecto de la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien habría incurrido en infracción constitucional por dirigir el Club Departamental Apurímac, Chiabra dijo que la también ministra tiene dos caminos: “o espera la acusación constitucional o renuncia”.

“Ella debería tener la voluntad de renunciar”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Congresista Roberto Chiabra