El congresista de Alianza para el Progreso (APP) tuvo ayer una destacada intervención en el Parlamento.

¿Qué significa “nos vamos todos”?

El premier no puede amenazar al Congreso con una cuestión de confianza por un ministro a quien el presidente Castillo debió cambiarlo por su relación con el terrorismo. Si el ministro Maraví no quiere renunciar, que no renuncie, el Congreso lo va a renunciar. Si Guido Bellido quiere cuestión de confianza no hay problema, nos iremos todos y comenzaremos de nuevo. Aquí no hay espacio para el chantaje.

Castillo le ha dicho a un grupo de congresistas que no hará cuestión de confianza. ¿Le cree?

Perú21 dialogó con el congresista Roberto Chiabra quien describió la presentación del ministro Iber Maraví al responder el pliego interpelatorio como un “inocentón” que tiene una memoria muy frágil.

El Congreso comprobará si el presidente tiene o no tiene palabra. Es el mismo gabinete que obstruye su gestión, generan inestabilidad. La bancada de Perú Libre quiere que salga el canciller y el presidente se deja pechar.

¿Mintió Maraví ayer?

Iber Maraví se ha presentado como un “inocentón” que estaba en el lugar y el tiempo equivocado, sin embargo, tiene una serie de atestados policiales. Tiene una memoria muy frágil. Ha traído unos atestados indicando que los testigos fueron torturados para que declaren en contra de él. No reconoce nada. Entonces, ¿por qué toda su vida y carrera sindical están ligadas a la violencia?

¿Por qué personas como Maraví siguieron libres?

La justicia en los años de la violencia senderista no estuvo a la altura. Maraví tiene el caso prescrito, eso no significa que sea inocente.

¿Cómo cree que responderá el Congreso?

Veremos qué bancadas se asustan y qué bancadas no se asustan. Acción Popular se ha mostrado dubitativa. Todas las bancadas le dicen al ministro: ¡Renuncia! ¡Renuncia!