Guido Bellido convocó a una conferencia de prensa ayer para amenazar al Congreso con hacer cuestión de confianza si hoy el Pleno censura al ministro de Trabajo, Iber Maraví. “Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, fueron las antidemocráticas y desafiantes palabras de Bellido.

Previamente, él y otros ministros hicieron algunos anuncios –los más relevantes fueron los del titular del Minsa, por cierto– pero el objetivo del premier fue declararle la guerra al Congreso para, como dice su receta marxista leninista, agudizar las contradicciones. Al respecto, el excongresista Richard Arce dijo que “bajo su ideología, consideran que la agudización es el camino para tomar el poder. Ellos saben que ha ganado (las elecciones), pero no tienen el poder, por eso pretenden quedarse”.

LA BALA DE PLATA

Respecto de gastar una bala –así empezó Bellido a responder a la pregunta de Perú21 sobre si el gobierno plantearía cuestión de confianza defendiendo a un cuestionado ministro cuyo nombre figura en diversos atestados de la policía contra el terrorismo- se preguntó: “¿en realidad quién cuestiona al ministro Maraví? ¿Los trabajadores?, ¿Los sindicatos?, ¿Las comunidades campesinas? Nosotros no podemos retroceder hacia un sector político que no está de acuerdo con que un campesino (Pedro Castillo) este conduciendo el país”.

Curioso que Bellido haga referencia a los sindicatos, a los trabajadores y a los campesinos para defender a Maraví cuando las más grandes víctimas del terrorismo senderista fueron precisamente líderes sindicales y campesinos del centro y de la sierra del Perú.

El excongresista Gino Costa dijo a este medio que “el grupo terrorista asesinó a muchísimos lideres sindicales, lideres sociales. Nadie en su sano juicio puede defender a un ministro que ha tenido vínculo senderistas”.

El plan del Gobierno está claro, provocar al Congreso haciendo cuestión de confianza en defensa de un acusado de senderista para cerrar el Parlamento. “Lo que el Ejecutivo quiere es cerrarlos. Si no reaccionan con firmeza hoy, seguro que antes de fin de año serán cerrados. Ya no es tiempo de cobardías”, remarcó el constitucionalista y ex parlamentario Enrique Ghersi a Perú21.

Con el cierre del Legislativo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente no tendría que pasar por la vigilancia política de los representantes elegidos. Sus altas dosis de populismo les hace prever una ciudadanía pasmada permitiéndoles la reelección, porque lo que ellos buscan es atornillarse en el poder y convertir el país en su chacra.

La mañosería de acudir al enfrentamiento con Fuerza Popular ya no pasa inadvertida. El cuento de fujimoristas versus antifujimoristas ya no se lo cree nadie, salvo quienes en abierta complicidad quieran creérselo, claro está. Ese partido no lidera la oposición.

SABIA QUE

El Ministerio de Trabajo publicó 15 videos con mensajes de sindicalistas en defensa a Maraví, sin reparar que SL asesinó a sus ex líderes.

El Sutep consideró que es “ridículo” plantear la cuestión de confianza para blindar a Maraví: “Existen decenas de sindicalistas mejor preparados para dicho cargo y que no están cuestionado por vínculos con el Movadef

VIDEO RECOMENDADO

Ayer, en Puno, Guido Bellido usó el quechua para pechar a Pedro Castillo e insinuar que es un medroso.