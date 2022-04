El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, dijo que no se debe permitir que personas sindicadas por delitos de corrupción usen las instalaciones del Congreso para hacer propaganda sobre una acción inconstitucional como la Asamblea Constituyente que pretende desviar la atención de los principales problemas que tiene el país, por culpa de Pedro Castillo.

¿Qué opina del asalto al Congreso de Perú Libre con este foro a la Asamblea Constituyente?

Yo en este tema creo que ha habido una debilidad en la Presidencia del Congreso porque hubo una reunión de todos los voceros en la que se señaló que dentro del Congreso no pueden participar gente que ha sido sentenciada por corrupción o por otro tipo de sanciones. Esto ha sido una mala decisión. Si ellos quieren realizar su campaña- que es además inconstitucional- a pesar de que la población está buscando que solucionen otros problemas como seguridad y alimentación, lo podrían haber hecho fuera del Congreso. Este es un gobierno incompetente porque el presidente no está gobernando. Castillo hace rato ha debido de cesar al premier y si no lo hace la crisis se va a agudizar, los que van a sacar al presidente no va a ser el Congreso y va a ser la calle.

¿La presentación de Karelim López en el Congreso complica aún más a Castillo?

Aquí hay varias cosas en las que se ratifica la señora López y se corrobora con imágenes. La señora señaló hace tiempo que Carrasco se iba a reunir con Carrasco en Sarratea para que le diera arraigo, es decir, un trabajo en el ministerio o sino facilitarle una salida al extranjero, ¿para qué?,¿por qué?, por el miedo que tienen de que Bruno Pacheco cuente toda la verdad. Pero, el presidente, sus sobrinos y el exministro de Transportes Juan Silva son las cabezas de una organización criminal, eso debe de estar analizando la Fiscalía.

En otros temas, ¿Comparte la posición del congresista Bermejo en Pleno?

El almirante Luis Giampietri señaló que durante el gobierno del presidente García, tuvieron la información de que los querían asesinar y lo señala al congresista Bermejo. Lo primero un congresista siempre tiene que mantener la altura en su forma de expresarse, pero qué cosa le puedes pedir a un congresista si tiene el mal ejemplo a la cabeza; un presidente que divide a los peruanos y un premier que tiene un mensaje que incentiva a la violencia.

