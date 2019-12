El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, aseguró este jueves que en la campaña presidencial del 2011, por la cual se encuentra investigado debido a la candidatura que realizó dicho gremio a favor de la empresa privada, su opción política no era el fujimorismo.

Indicó que, personalmente, aportó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y cuestionó que lo hayan involucrado en una investigación de un presunta organización criminal.

“Yo estoy investigado hoy, en etapa preparatoria, como un colaborador externo de una organización criminal. No tengo absolutamente nada que ver. No conozco a los señores de Fuerza Popular, no he votado por ellos, he probado a la fiscalía, que mi opción política era otra, era Pedro Pablo Kuczynski. Yo he entregado los recibos de los aportes que di a esa campaña, bancarizados y declarados por ese partido”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

Más temprano se reveló que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, afirmó a los fiscales peruanos que la donación que dicha empresa realizó a la Confiep tuvo como objetivo respaldar a Fujimori frente a la postulación de Ollanta Humala (Partido Nacionalista) “más allá del nombre” o denominación que el gremio empresarial le dio a su campaña mediática a favor de la inversión privada.

Al respecto, Briceño aseguró que el testimonio que ha brindado Jorge Barata, “no se condice con la realidad”, puesto que se trata de un dinero que se venía “gestionando hacía tiempo” para una campaña en defensa de la empresa privada y el modelo económico.

“Tenemos que separar las cosas. El dinero que se entregó a Confiep por parte de Odebrecht, entre otras empresas, fue un dinero que se vino gestionando hacía tiempo. Estábamos orgullosos de lo que habíamos logrado y el mensaje era: no perdamos lo ya ganado, porque claro, había el temor de perder lo ya ganado”, señaló.

“Lo que es más importante es que hoy día el señor Barata ha dicho que cree que se le pidió algo. Lo que dice el señor Barata no se condice con la realidad. La fiscalía tiene todos los recibos de los pagos, las pautas, hasta los registros del ITF. En consecuencia, cómo se puede decir que esto fue una campaña en favor de Keiko Fujimori”, cuestionó.