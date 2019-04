Lava Jato: Rafael Vela confirma incidente con el abogado de Alan García

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela , confirmó que se produjo un incidente entre el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata , y el abogado del fallecido ex presidente Alan García , Erasmo Reyna .

"Es correcto de que existió un incidente que ha sido además detallado dentro del acta del día de hoy, yo no voy a hacer mayores comentarios, sí reconozco que el incidente se dio, pero conforme lo ha expuesto dentro de la audiencia correspondiente el fiscal José Domingo Pérez y ha respondido al respecto el señor Barata reconociendo el incidente como tal", sostuvo desde Curitiba.

Vela también explicó que el abogado Erasmo Reyna era abogado del fallecido ex presidente Alan García, en esa medida, el letrado no puede participar activamente de las diligencias debido a la extinción de la acción penal. "Lo hizo el día de ayer como interconsulta del Partido Aprista, porque el partido era investigado en esa carpeta. En este caso no había forma alguna de que participe", señaló el representante del Ministerio Público.

▷ Lava Jato: Fiscales de equipo especial continúan interrogatorio a Jorge Barata [VIDEO]

Por otro lado, el fiscal superior también informó que durante el interrogatorio de hoy Jorge Barata "ha dado la explicación de la ruta del dinero" para los pagos ilícitos realizados por Odebrecht y que se está confirmando la tesis del Ministerio Público.

"Las hipótesis del fiscal José Domingo Pérez se vienen comprobando y en esa dimensión y en esa medida nos sentimos además también conscientes de la importancia y la trascendencia de los mecanismos de colaboración eficaz, porque es un testimonio que produce muchísima información relevante para estos casos", indicó.

" Jorge Barata ha respondido todas nuestras preguntas, todas han ido en torno a las imputaciones del caso y ha demostrado con sus dichos y sus corroboraciones en soporte documental. Ha dado una explicación de las rutas del dinero y los pagos referidos", concluyó Vela.