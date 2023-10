El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, conversó con el abogado del ahora encarcelado Pedro Castillo, Guido Croxatto, respecto a los sucesos del 7 de diciembre en Perú, en donde el exmandatario peruano intentó dar un golpe de Estado, pero terminó siendo destituido por el Congreso.

MIRA: Denuncian penalmente a Evo Morales por presunta extorsión agravada y organización criminal

De acuerdo a Correa, él propio Castillo propició su caída con el mensaje a la nación que brindó ese día, dado que anunció una serie de medidas sin ningún respaldo en la constitución peruana.

“Antes de que lo destituyan el 7 de diciembre, lanza un discurso en la mañana en que anuncia la disolución del Congreso, un gobierno de excepción y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sin mencionar un solo artículo constitucional. Entonces él mismo abrió las puertas para ser destituido, dándole argumentos a esa oposición”, mencionó.

En ese sentido, el exjefe de Estado ecuatoriano señaló que Castillo debió haber acudido al parlamento a defenderse conforme a derecho, en el marco del proceso de vacancia presidencial que ya se encontraba en curso y que iba a ser votada ese mismo día.

“Da un salto al vacío, porque lo hace sin gran apoyo popular, sin mayoría en el Congreso, sin apoyo de la fuerza pública, sin base en artículos constitucionales. Reacciona el Congreso. Ya había un juicio político en marcha. Tenía que hacer uso de su derecho a la defensa y en lugar de eso prefiere disolver el Congreso, ¿qué esperabas que hiciera el Congreso?”, cuestionó.

MIRA: Colombia: ¿se ‘castilliza’ Gustavo Petro?

En otro momento, Croxatto señaló que Castillo nunca llegó a “instrumentar” la disolución, lo que revelaría que no tuvo la intención real de dar un golpe. En respuesta, Correa recordó que se desempeñaba como presidente.

“Pero era presidente de la República. Es como decir que declaro la guerra, pero no la implemento. Que no me invadan (…) Yo creo que lo único que se podía esperar del Congreso era que anticipe la destitución del presidente, de un proceso que ya estaba en marcha”, indicó.

El abogado argentino arguyó también que el discurso de Castillo no contó con la firma de sus ministros, lo que revelaría que nunca tuvo intenciones reales de dar un golpe. Ante ello, el ecuatoriano contestó que “esa es la prueba también de que no tenía apoyo ni de su propio gobierno”.

Finalmente, Croxatto indicó que, con su discurso, su patrocinado, aun siendo de orígenes humildes “prefirió exponerse, correr un riesgo, por llevar adelante una reforma política real”.

“Yo hago de abogado del diablo y le doy la vuelta a tu argumento. [El discurso] da la oportunidad para que no lo boten por cholo, por campesino, por racismo, sino por romper la constitución”, sentenció.