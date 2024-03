Rafael Belaunde Llosa se ha reunido con Añaños y Chiabra. Pero insiste en que ‘conversar no es pactar’. Y llama a la unión y no a la división entre peruanos.

Una encuesta privada de Ipsos habla de Keiko Fujimori y luego Antauro Humala…

De acá a 2026 hay mucho pan por rebanar. Pero me parece, más que preocupante, lamentable que un personaje ruin y nefasto como Antauro Humala acapare titulares. Antauro es un homicida. Ha matado alevosamente a policías con una asonada militar absurda que no tuvo la adhesión de nadie. Y que a lo único que condujo fue a la muerte de policías inocentes. Personas como Antauro Humala en El Salvador de Bukele estarían durmiendo en una celda en calzoncillos blancos y en una cama metálica.

La ironía es que Antauro Humala se hace llamar el ‘Bukele peruano’…

Los asesinos de policías como él en El Salvador de Bukele viven en calzoncillos sobre una cama metálica. Él no es ningún Bukele. Es un delincuente homicida que arteramente asesinó personas a cambio de nada, de satisfacer un ego personal. Me parece lamentable y triste por el Perú que un personaje de tan baja estofa resuene como figura presidencial.

Outsider de la legalidad…

Si no hay seguridad ciudadana, no hay economía posible. Y para eso se requiere decisión política. Presupuesto, evidentemente, pero sobre todo decisión política. Contar con gente competente. Hay un lógico descontento de la gente. El que no paga cupo no puede operar.

Vivimos una cupocracia.

Claro, pero esto ha ocurrido antes en Nueva York, en Chicago. Y se ha salido de esta situación. Pasa por la inteligencia pero también por tener más efectivos y patrulleros en las calles. La otra gran amenaza es el surgimiento de las economías ilegales, sobre todo la minería ilegal, que mueve más de US$10 mil millones de utilidades al año. Una barbaridad de plata que corrompe y pudre a la sociedad y los estamentos del Estado por dentro. Es una enorme amenaza que se tiene que atajar antes de convertirnos en un Estado fallido. No en un narcoestado como ha ocurrido con México, sino en un Estado corrompido por la actividad minera ilegal. Ahora resulta que Bolivia y Ecuador son grandes exportadores de oro… Todo eso sale del Perú.

¿Expectativas con Mucho?

Yo soy entusiasta del nombramiento de Rómulo Mucho. Alguien nacido en el sector minero que ha comenzado desde abajo. Forjado a puro punche, determinación y talento. Conoce el Perú y la realidad minera. Si lograse sacar adelante Tía María, podría ser un punto de inflexión, no solo para el sector sino para la economía. Si Tía María se logra sacar, el paso siguiente natural es Conga. ¿Qué argumento habría para que no se ponga nuevamente en la agenda el Cerro Quilish o Majaz? El Perú tiene proyectos mineros por US$56 mil millones de inversión directa. Cuando estén en operaciones, ¿cuánta renta van a tributar? Son US$100 mil millones. Cifras astronómicas.

¿Qué hacer con Petroperú?

Que Petroperú no le cueste a los peruanos. No le podemos sacar el presupuesto a educación, a los comedores populares, a la gente más necesitada. No pueden quitarle el pan de la boca para dárselo a una corporación petrolera. Desde que empezó Pedro Castillo, son como US$3,800 millones en dos años. Es más del 50% del presupuesto de salud. Acá hay una oligarquía burocrática dorada que controla una empresa que pierde plata y todos los años pide. La refinería ha sido una majadería ideológica, tanto del presidente Humala como de un entorno.

Vizcarra es investigado…

El sector construcción ha sido fuente de enorme corrupción. La justicia tiene que ser implacable. Por eso soy crítico de los acuerdos con Odebrecht. Los grandes corruptores. Debieron detenerlos y congelar sus activos. Pero les dieron impunidad absoluta a cambio de nada. Ninguna condena importante. Es el resultado de fiscales y jueces caneros. Vanidades, sensualidades ante las cámaras de televisión. Esa ola irracional y persecutoria no ha conducido a nada. Lo de la JNJ y la fiscal Benavides son rezagos de eso. No había faltas graves. Pero todos están en falta.

Cateriano dice que la vacancia de Vizcarra fue “violando la Constitución”.

La vacancia de Vizcarra no tenía mayor sentido porque ya había elecciones convocadas. Me parece que fue abusivo e innecesario. Pero en estricto no fue ilegal. Debería haber un procedimiento de destitución formal con debido proceso y derecho a defensa. Tipo impeachment. Y lo mismo para cerrar el Parlamento. Una cosa obvia es que no se puede interpretar fácticamente. Todo esto tiene que ser predecible, con causales específicas, taxativamente expuesto. No puede ser que tampoco esté claro si los 75 años son para todo el periodo en la JNJ o solo para elegir a la magistrada. Este pronunciamiento en defensa de Zoraida Ávalos es también una intromisión inaceptable a los fueros parlamentarios. El sistema legal no deja las cosas zanjadas. Es de una republiqueta.





TENGA EN CUENTA

“PPK debió defender la investidura”.

Susana Villarán. “Un desastre de gestión, muy corrupta”.

“Keiko estaba herida. Le habían fabricado que era investigada por la DEA. Lo mejor para ella y el Perú es que no se lance ahora, pero tiene derecho”.

“Nadie debe ser privado de su libertad sin una condena. Los meten y luego negocian si te adhieres a la tesis fiscal. Torquemada también tenía puras confesiones. Vivimos una ‘Noche de los cuchillos largos’”.