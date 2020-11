Los últimos tres presidentes que pasaron por la Casa de Pizarro tuvieron que enfrentar serios cuestionamientos que afectaron sus popularidades en el último año de gestión. La aprobación promedio entre Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fue de 23.4%, a nueve meses de dejar sus cargos.

Sin embargo, una situación distinta ocurre con el presidente Martín Vizcarra, quien, a pesar de ser duramente cuestionado por el manejo de la pandemia del COVID-19, la crisis económica y sanitaria, además de las denuncias e investigaciones abiertas por corrupción (presuntas coimas de constructoras y el caso Swing), tiene un alto nivel de aprobación. ¿Cómo se explica este efecto teflón?

LO QUE JUEGA A FAVOR

Alberto Goachet, director general de Fahrenheit DDB, indicó a Perú21 que la popularidad de Vizcarra se mantiene alta, pese a las denuncias, porque existe una percepción ciudadana de respeto a la institucionalidad de la presidencia.

“Esa dicotomía está prevaleciendo porque habría un gran sector, según encuestas, que quiere que el presidente llegue a las elecciones y al cambio de mando en julio. El público no quiere más terremotos políticos, suficiente con la pandemia. Y, además, quiere que exista estabilidad política pero que ello no signifique impunidad”, acotó.

Por su parte, el comunicador Gustavo Rodríguez sostuvo que al mandatario le ha resultado a favor no ser parte del “elenco político que pululaba con frecuencia o hacía campaña en medios en las elecciones de 2016. Y durante los días de gobierno del expresidente PPK, tampoco tuvo gran visibilidad. No carga, por tanto, con la etiqueta de político tradicional. Por otro lado, su entorno y él no son de la argolla capitalina”, agregó.

El publicista Jorge Salmón expresó a este diario que a Vizcarra le ha funcionado crear una imagen de empatía con la ciudadanía. “Creo que existe una suerte de percepción que señala que los sectores políticos no tienen una actividad propositiva, sino controversial. Y, por ello, la empatía que genera Vizcarra con la ciudadanía le ha sido importante. Se privilegia más a la persona que a la ideología”, indicó.

En el mismo sentido opinó Qhari Alvarado, comunicador y politólogo, quien, además, menciona que la población valora el hecho de que Vizcarra ha dado muestras de lucha contra la corrupción mientras que los cargos en su contra “son indicios y sospechas”.

“Valoran lo concreto, analizan que si sale Vizcarra, se volvería a una situación anterior, a un Congreso de clase política desacreditada con Manuel Merino y un Edgar Alarcón. Esa es una lección de cuán desprestigiada está la clase política, que el pueblo prefiere un presidente con sospechas a una clase política desprestigiada”, sentenció.

DISTINTOS ESTILOS

Aparte de las denuncias que han tenido en sus últimos meses de gobierno, un elemento que diferencia a los exmandatarios y al actual jefe de Gobierno es su reacción ante las denuncias y la relación con la población, según Goachet y Salmón.

Goachet anotó que una característica de Vizcarra es que, a pesar de los cuestionamientos en su contra, siempre ha respondido a los medios sobre estos temas. Además, agregó que lo que aprecia la población es que, a diferencia de los demás expresidentes, Vizcarra ha tenido un enemigo en común con ella: el COVID-19. “Eso abona en su aprobación y otorga un bando patriótico”. agregó.

Rodríguez coincide en lo anterior y, además, agrega que Vizcarra también se apropió de un reclamo popular: buscar las reformas de la lucha contra la corrupción.

Por su lado, Salmón expresó que, a diferencia de figuras como García “que tenía naturalmente un encanto popular y una forma de expresarse”, y “el estilo de Toledo que podía llegar a cierto sector de la población”, Vizcarra tiene una posición “bastante mustia y gris” y genera la impresión de que trabaja.

Alvarado acotó que a Vizcarra le es favorable también que los partidos estén desacreditados. “Como la gente busca algo diferente, es ahí donde obtiene un espacio de respaldo. Por eso, para mantenerse vivo, responde y se guía por las demandas de la población”, indicó sobre las cifras que ubican a Vizcarra con un nivel de aprobación del 54% a unos meses de dejar el cargo.

DATOS:

- El expresidente Toledo dejó el gobierno en medio de fuertes cuestionamientos por temas de corrupción e inseguridad ciudadana.

- El expresidente García fue criticado al final de su mandato por denuncias de corrupción, rebrote del narcoterrorismo y aumento de la delincuencia.

- El expresidente Humala fue cuestionado también por vínculos de la ex primera dama, Nadine Heredia, por vínculos de corrupción.

VIDEO RECOMENDADO:

