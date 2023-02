Es cierto que aún falta mucho por hacer para cerrar las brechas de desarrollo, salud y educación a nivel nacional. La gran excusa por años ha sido la falta de recursos. Sin embargo, Perú21 ha puesto en evidencia que esta situación no es del todo verdadera. David Tuesta, exministro de Economía, analiza la problemática.





Perú21 alertó que muchas municipalidades no han desembolsado ni un sol de su presupuesto ¿Qué está pasando?

Uno podría entender que las autoridades recién se están sentado y usualmente la ejecución suele ser baja, pero cuando uno hace la comparación con otros años vemos que lo que sucede en este mes es que la ejecución ha sido más baja todavía y tienen recursos de gran magnitud. Hay un proceso de descentralización malísimo y una mala elección de autoridades que al final se han acostumbrado a no hacer obras.









Muchas autoridades se sumaron a estas protestas, manifestando que el sistema no funciona, argumentando un cambio de la Constitución.

La población tiene que saber que tienen plata, el tema es la mala ejecución. Un ejemplo, es el caso de Arequipa, en Yarabamba, existen más de 300 millones de soles al año, unos piensan seguramente que Lima tiene mucho más, esto es falso. Miraflores, tiene 73 millones. Entonces, comparemos 73 millones de Miraflores con 300 millones de Yarabamba. Si nosotros ahora incorporamos otra variable importante que es la cantidad de población, yo lo divido entre la población y sale que Yarabamba por habitante tiene un presupuesto de 82 mil soles. Miraflores sale 453 soles por habitante. Pongo la referencia simplemente para que se vea que existe la potencialidad financiera, pero simplemente existe pésima y mala gestión.

¿Por qué la inflación afecta más a las provincias que a Lima?

Uno, es el tema de la conflictividad. Durante el gobierno de Castillo el número de conflictos se incrementó en más de 10% respecto al promedio previo a su gobierno, y en gran medida, incentivados de forma oficial por los discursos de ministros. Dos, se hizo un proceso de descentralización donde se dio el derecho a las regiones a ejercer sus recursos, pero no se hizo un proceso en la capacitación de las autoridades que iban a hacer uso de estos. Entonces, si tú das dinero y no hay gestión, no hay forma de que puedan ejecutar bien. Es más, los que pueden ejecutar terminan en la cárcel, por corrupción, justamente porque la tentación es grande y el nivel de gestión es poco. Por lo tanto; culpar a Lima es falso, los recursos están allí, solamente tiene que saber gestionar.