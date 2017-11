Proyecto sobre pena de muerte a violadores entraría esta semana al Congreso

La iniciativa legislativa de la parlamentaria Karla Schaefer (Fuerza Popular) para implementar la pena de muerte para violadores de menores de edad entraría esta semana al Congreso de la República.

"Yo envíe mi proyecto a la bancada el último 3 de octubre. Especialmente, por algo que ha superado todas las realidades: la violación de un padre a su hija de un mes de nacida. Esas personas ya no merecen estar en la sociedad (...) Espero que esta semana la bancada ya lo envíe al Congreso, para que se vea en las comisiones respectivas. Para mí, que ingrese a Constitución, Justicia y Mujer", indicó Schaefer a Perú21.

La legisladora sostuvo que su iniciativa cuenta con el respaldo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de algunos congresistas del oficialismo. No obstante, expresó que respetará a los colegas de su bancada que decidan no apoyarla.

"Ayer conversaba con Keiko Fujimori. Ella está a favor de mi posición, pero nos da la libertad de pensamiento, que es importante en este tema. Yo voy a respetar a mis compañeros que no apoyen esta iniciativa, será cuestión de ellos. Tengo gente hasta en otras bancadas. No voy a dar nombres, pero me han escrito ppkausas diciéndome que están de acuerdo y votarán en momento que el proyecto entre en debate", anotó.

El proyecto de ley de Karla Schaefer plantea aplicar la pena de muerte "por el delito de violación a la libertad sexual cometido contra menores de siete años de edad seguido de muerte". La iniciativa recoge la propuesta de Keiko Fujimori cuando fue parlamentaria.

Bajo la óptica de Schaefer, su proyecto no implicaría salir de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, pues cuando se firmó el tratado (en 1978) estaba vigente en el Perú la Constitución de 1933 que contemplaba la pena de muerte tal como lo propone la congresista fujimorista.

Sin embargo, la naturaleza del Pacto de San José es abolir la pena de muerte y establece que no se pueden sumar supuestos para aplicar la pena capital.

"Estoy tratando de no salir del Pacto (de San José). Ese es un debate jurídico y creo que nuestro país está viviendo realidades y cifras que necesitan la toma de decisiones. ¡Y si tenemos que salir del Pacto de San José, salgamos! ¿Cuándo nos ha favorecido el pacto? ¿No ha favorecido a terroristas que tienen en sus espaldas a miles de muertes? Es importante tener instancias superiores, pero un niño o una criatura vale la pena", expresó Schaefer.

"Cuando se viola a un niño, se desgarra sus entrañas. A parte de lo físico, que tienen que reconstruir su cuerpo, le desgarran el alma, lo matas en vida. Yo no puedo aceptar que esos monstruos salgan a la calle", opinó.