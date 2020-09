El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, pidió al Congreso de la República que actúe con ponderación y deje trabajar a los ministros en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

“Como gabinete y presidente del Consejo de ministros, pido a los congresistas que tengan ponderación. Vivimos una grave crisis sanitaria. Estamos en una crisis y tratamos de reactivar la economía. Pido que dejen a los ministros que se concentren en su trabajo y no los distraigan en ciertos temas que no son esenciales”, sostuvo.

Esta apreciación la hizo al comentar sobre la posibilidad de una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, por la designación del expremier Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En otro momento, el jefe del gabinete reiteró su pedido al Parlamento para que no politicen las investigaciones que se siguen en la Comisión de Fiscalización por la contratación del compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura.

Como se sabe, por esta y otras contrataciones de allegados del presidente Martín Vizcarra en el sector público, el referido grupo de trabajo convocó al mandatario para hoy viernes 4. La convocatoria, empero, fue desestimada por el jefe de Estado.

“Cualquier investigación no tiene que politizarse (...) Cualquier actuación hacia el presidente tiene repercusiones internacionales. No creemos que un presidente, cualquiera que fuera, puede asistir al Congreso y le puedan hacer serie de preguntas justamente sobre temas con los que no está involucrado. Tenemos que respetar a nuestras autoridades y no politizar las investigaciones”, aseveró Martos desde Trujillo, donde supervisa el desarrollo de la Operación Tayta.

El premier reiteró que Vizcarra “no ha tenido ninguna participación” en el caso Richard Swing y que ha dado “la disposición de que todos los organismos encargado de contrataciones otorguen toda la información” requerida.