La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reconoció este viernes que ha “cometido errores” en su gestión. Sin embargo, indicó que ha enmendado los mismos y dijo estar convencida de que el plan económico “preparado por el Gobierno será el primer impulso para revertir el daño causado por el COVID-19”.

Explicó, en esa línea, que la crisis económica que vive el Perú es producto de la emergencia sanitaria y no de un mal manejo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Respeto profundamente los puntos de vista diversos de los congresistas. Sin embargo, quisiera descartar una afirmación que recorre ambos pliegos interpelatorios que es que esta crisis ha sido generada por una mala gestión económica del Gobierno y no una pandemia global, debo responder con firmeza desde ahora: el plan ha sido una respuesta a la crisis global”, sostuvo en su intervención inicial en el Pleno del Congreso.

“Reconozco que hemos cometido errores, pero cuando nos hemos equivocado, hemos enmendado. No es momento de ser soberbios; tampoco es momento de derrotismos”, señaló.

La ministra Alva dijo que espera “disipar cualquier duda” de su gestión en el Congreso de la República y aseguró estar “convencida de que a través del diálogo y de los mecanismos democráticos, todas las autoridades podemos hacer un mejor trabajo en beneficio del país”.

“Soy una demócrata, sé que cuando doy cuenta ante ustedes lo estoy haciendo ante el país. Desde que empezó esta pandemia he sido citada nueve veces a distintas comisiones de este Parlamento. Cada vez que he sido citada no solo he respondido a sus preguntas, sino que he oído sus demandas identificando las posibles fallas que podríamos estar cometiendo”, manifestó.

🎙"Las medidas desplegadas para alcanzar a los sectores más vulnerables ante la pandemia han sido históricas y constituyen un esfuerzo de más de S/14 mil millones. Tenemos el compromiso de seguir atendiendo a los ciudadanos que lo necesiten". pic.twitter.com/ElRiBD2jWh — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) September 4, 2020

Lamentó, en ese sentido, que la pandemia haya profundizado las diferencias que existen en el país y consideró que la lucha en contra de esta emergencia sanitaria debe ser encarada “como un frente común”.

“Esta calamidad sanitaria no llegó a un país igualitario, sino a uno que no disfruta aún de igualdad de oportunidades. Las consecuencias de esta pandemia profundizan estas fracturas históricas, sin embargo, trabajo convencida de que podemos salir adelante poniendo siempre por encima de todo el bien común. Tenemos solo un enemigo, la pandemia y hay que encararla como un frente común”, indicó.

El Pleno del Congreso lleva a cabo hoy viernes la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien deberá responder un total de 82 preguntas. La participación de Alva continuará en la sesión del lunes 7 debido a que se trata de dos mociones de interpelación.

La primera cuestiona las medidas dictadas por el Gobierno, tanto para la entrega de bonos como para el impacto económico en las empresas ante la crisis, mientras que en la segunda se abordan interrogantes sobre la generación de empleo y el presupuesto para el próximo año.

VIDEO RECOMENDADO

Informalidad financiera, otra arista a la que Perú hace frente en pandemia