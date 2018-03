Odebrecht: Presidentes del Perú y la región salpicados por el caso Lava Jato

ALEJANDRO TOLEDO (2001 - 2006)



Fue el primer jefe de Estado al que la empresa Odebrecht sindicó de haberle pagado coimas. De acuerdo con Jorge Barata, ex directivo de la firma brasileña, Toledo pidió US$35 millones para conceder a la compañía la ejecución exclusiva de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. Sin embargo, según Barata, no se abonó al ex presidente el dinero ilícito exigido por “falta de capacidad de influenciar en Proinversión”, organismo que realizaba la licitación y elaboraba el contrato. Debido a los retrasos, señaló el ex ejecutivo, le desembolsaron US$20 millones a Toledo, quien ha negado lo dicho por el empresario.

ALAN GARCÍA (2006 - 2011)



La Fiscalía investiga al ex mandatario por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se adjudicó Odebrecht durante su gobierno. Barata señaló que se pagaron más de US$8 millones en coimas para ganar la licitación. Por este caso, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y los ex servidores Edwin Luyo y Miguel Barrientos se encuentran detenidos. García ha negado haber recibido soborno alguno.

OLLANTA HUMALA (2011 - 2016)



El ex jefe de Estado y su esposa Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos. Barata señaló que la constructora desembolsó US$3 millones a la ex pareja presidencial para que financien su campaña de 2011. El propio Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, confirmó a fiscales peruanos que ordenó el pago. De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados no declararon este ingreso y se habrían quedado con parte del dinero, que tendría procedencia ilícita. Esta hipótesis fue rechazada por el ex presidente y su cónyuge.

JORGE GLAS - ECUADOR (2013 - 2017)



A mediados de diciembre, el vicepresidente de la República del Ecuador fue sentenciado a seis años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht a cambio de conceder obras públicas a la constructora. El Congreso ecuatoriano también decidió abrirle un juicio político a Glas por este caso, medida con la que fue destituido de su cargo.

LUIZ INÁCIO ‘LULA’ DA SILVA - BRASIL (2003 - 2010)



En julio de 2017, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue sentenciado, en primera instancia, a 9 años y medio de prisión. Y este año, le aumentaron a 12 años la pena. La justicia de Brasil señaló que el ex mandatario recibió más de mil millones de dólares en coimas de parte de la empresa OAS. El dinero lo habría usado para amoblar su vivienda ubicada en Sao Paulo. Lula da Silva también fue involucrado por Odebrecht en el caso de Humala, ya que habría sido este quien intercedió para que la constructora aporte US$3 millones a la campaña humalista.

MAURICIO FUNES - EL SALVADOR (2009 - 2014)



De acuerdo con un ex directivo de Braskem, filial de Odebrecht, la compañía abonó US$1.5 millones a la campaña presidencial de Funes. La Fiscalía maneja la hipótesis de que el ex presidente habría recibido el dinero a través de su esposa, quien es ciudadana brasileña

RICARDO MARTINELLI - PANAMÁ (2009 - 2014)



Odebrecht admitió que pagó coimas, entre 2009 y 2010, a los hijos del ex presidente. De acuerdo con la Fiscalía, la constructora hizo el desembolso para facilitar trámites burocráticos relaciona - dos a la construcción de una autopista y el saneamiento de la bahía de Panamá.

JUAN MANUEL SANTOS - COLOMBIA (2010 - 2018)



En mayo de este año, Odebrecht señaló que pagó US$1 millón a una encuesta - dora para que realice un sondeo sobre el impacto de la campaña presidencial de Santos en 2014. El Ministerio Público tiene pruebas que demostrarían ese desembolso y que la firma “asumió” otros gastos en esa campaña.