La presidenta Dina Boluarte dijo hoy que el último ataque contra su persona perpetrado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo responde con esta frase: “Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano”.

“Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica de lo que él dice, yo diría: ‘Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano’”, fue la respuesta textual de la jefa de Estado al ser consultada por el nuevo ataque verbal de AMLO, realizado hoy, en el que la calificó una vez más de “usurpadora”, y dijo que Perú “es mucho pueblo para tan poco gobierno”.

El mandatario mexicano criticó nuevamente a nuestro gobierno y señaló que no quiere que su país mantenga relaciones económicas hasta que “haya normalidad democrática” en Perú. “Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas, ni comerciales”, sostuvo.

ASISTIRÁ A LA FISCALÍA

Boluarte aseguró además que asistirá a la reprogramación de su cita en la Fiscalía, para el 6 de junio, para responder sobre la investigación en su contra por las muertes en protestas.

Como se recuerda, la mandataria pidió la reprogramación de su declaración para el 31 de este mes por el simulacro de sismo a nivel nacional que se realizará ese día.

